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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:12

Amethyst

Ну всі летуни за визначенням -- дуже молоді

В душі точно всі))

Щодо тих цифр… так, навскідку… там треба 200 місяців (16+ років) тільки відбивати ті недоотримані пенсії. Ясно що дурних нема,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:21

  Shaman написав:навпаки, повністю вибирав кредитний ліміт, й схоже через це підвищили. вибрав й підвищений ліміт - ще раз підвищили

підвищили до 50к? чи більше?
KVV
 
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