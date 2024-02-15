Ну всі летуни за визначенням -- дуже молоді
В душі точно всі))
Щодо тих цифр… так, навскідку… там треба 200 місяців (16+ років) тільки відбивати ті недоотримані пенсії. Ясно що дурних нема,
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2024 19:12
Amethyst
В душі точно всі))
Щодо тих цифр… так, навскідку… там треба 200 місяців (16+ років) тільки відбивати ті недоотримані пенсії. Ясно що дурних нема,
Додано: Сер 14 лют, 2024 21:21
Додано: Чет 15 лют, 2024 13:53
Компослуги
2% кешбеку не перекриває вартість заспокійливих витрачених на квести з оплати послуг...кожного місяця просять паперові квит.щоб підтягти заборгованість)))
Пс-повертаюсь до прихвата(тре віддати належне після 8числа все видно незалежно від зміни назви постач.чи рахунку)
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:09
Ехх.. почитав гілочку - комунальна історія Фідо перед очима .. були ж часи..
Додано: Чет 15 лют, 2024 14:54
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