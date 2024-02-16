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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 19:12

Amethyst

Ну всі летуни за визначенням -- дуже молоді

В душі точно всі))

Щодо тих цифр… так, навскідку… там треба 200 місяців (16+ років) тільки відбивати ті недоотримані пенсії. Ясно що дурних нема,
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:21

  Shaman написав:навпаки, повністю вибирав кредитний ліміт, й схоже через це підвищили. вибрав й підвищений ліміт - ще раз підвищили

підвищили до 50к? чи більше?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 13:53

Компослуги

2% кешбеку не перекриває вартість заспокійливих витрачених на квести з оплати послуг...кожного місяця просять паперові квит.щоб підтягти заборгованість)))
Пс-повертаюсь до прихвата(тре віддати належне після 8числа все видно незалежно від зміни назви постач.чи рахунку)
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:09

Ехх.. почитав гілочку - комунальна історія Фідо перед очима .. були ж часи.. :wink:
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2024 14:54

  Viz написав:Ехх.. почитав гілочку - комунальна історія Фідо перед очима .. були ж часи.. :wink:

так у Фідота все літало чикі-пуки, тільки лочити особливо настирливих встигав :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:29

  KVV написав:
  Shaman написав:навпаки, повністю вибирав кредитний ліміт, й схоже через це підвищили. вибрав й підвищений ліміт - ще раз підвищили

підвищили до 50к? чи більше?

трохи скромніше - 40к
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:37

  NO PASARAN написав:2% кешбеку не перекриває вартість заспокійливих витрачених на квести з оплати послуг...кожного місяця просять паперові квит.щоб підтягти заборгованість)))
Пс-повертаюсь до прихвата(тре віддати належне після 8числа все видно незалежно від зміни назви постач.чи рахунку)

Квест є постійно. В мене Пумб не бачить жодних нарахувань,крім нафтогазу але постійно присилає повідомлення що комуналка оновилась. Головне що поки все зараховувалось. А подивитись суму я можу і в інших. От зараз Газмережі особовий рахунок та за який місяць оплата запхали в призначення і поміняти місяць можливо тільки зробивши новий шаблон, як цих програмістів розуміти?
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:11

Re: ПУМБ

А можна якось відключити оці нагадування, шо комуналка оновилася?
Ferlakur
 
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ПУМБ (4948)
16.02.2024 14:11
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