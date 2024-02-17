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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2024 19:12
Amethyst
Ну всі летуни за визначенням -- дуже молоді
В душі точно всі))
Щодо тих цифр… так, навскідку… там треба 200 місяців (16+ років) тільки відбивати ті недоотримані пенсії. Ясно що дурних нема,
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:21
Shaman написав:
навпаки, повністю вибирав кредитний ліміт, й схоже через це підвищили. вибрав й підвищений ліміт - ще раз підвищили
підвищили до 50к? чи більше?
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KVV
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Додано: Чет 15 лют, 2024 13:53
2% кешбеку не перекриває вартість заспокійливих витрачених на квести з оплати послуг...кожного місяця просять паперові квит.щоб підтягти заборгованість)))
Пс-повертаюсь до прихвата(тре віддати належне після 8числа все видно незалежно від зміни назви постач.чи рахунку)
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NO PASARAN
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Додано: Чет 15 лют, 2024 14:09
Ехх.. почитав гілочку - комунальна історія Фідо перед очима .. були ж часи..
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 12:29
KVV написав: Shaman написав:
навпаки, повністю вибирав кредитний ліміт, й схоже через це підвищили. вибрав й підвищений ліміт - ще раз підвищили
підвищили до 50к? чи більше?
трохи скромніше - 40к
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 13:37
NO PASARAN написав:
2% кешбеку не перекриває вартість заспокійливих витрачених на квести з оплати послуг...кожного місяця просять паперові квит.щоб підтягти заборгованість)))
Пс-повертаюсь до прихвата(тре віддати належне після 8числа все видно незалежно від зміни назви постач.чи рахунку)
Квест є постійно. В мене Пумб не бачить жодних нарахувань,крім нафтогазу але постійно присилає повідомлення що комуналка оновилась. Головне що поки все зараховувалось. А подивитись суму я можу і в інших. От зараз Газмережі особовий рахунок та за який місяць оплата запхали в призначення і поміняти місяць можливо тільки зробивши новий шаблон, як цих програмістів розуміти?
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pavyak
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 14:11
А можна якось відключити оці нагадування, шо комуналка оновилася?
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Ferlakur
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Додано: Суб 17 лют, 2024 13:49
Ferlakur написав:
А можна якось відключити оці нагадування, шо комуналка оновилася?
так,взяти й вимкнути в "мои адреси"
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Мизантрóп
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Додано: Суб 17 лют, 2024 15:02
Мизантрóп написав: Ferlakur написав:
А можна якось відключити оці нагадування, шо комуналка оновилася?
так,взяти й вимкнути в "мои адреси"
Подивився, там нагадування вимкнені, а пуші все рівно йдуть.
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Ferlakur
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