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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 493494495496

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:49

Я в свое время обращался с этим вопросом в поддержку - чтобы сообщения не приходили в Пумбе недостаточно их просто отключить. Выход один - только полное удаление адреса в разделе комуналки. Я так и сделал по всем адресам за которые платил - лишь по одной квартире оставил всего лишь один шаблон по одному поставщику - и в следующем месяце и уведомления были тут как тут и шаблоны восстановились по большинству поставщиков - причем восстановились даже не работающие и не правильные шаблоны. Поэтому только сносить адрес в ноль. Если иногда сдуру мне приспичивает оплатить через пумбу - лично мне проще сделать это не заводя адрес в пумб онлайн - а просто выбрать поставщика в списке, ввести нужные реквизиты и - алга. Тогда шаблоны не охраняются, новые причем не правильные шаблоны не появляются и бессмысленные отвлекающие уведомления действительно не приходят
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:15

Питання: якщо є вже один депо, другий відкриваю на півроку, то ставка буде 14% чи 15%?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:06

Marica, 15%
Intento
 
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  #<1 ... 493494495496
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