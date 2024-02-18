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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 493494495496

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ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:49

Я в свое время обращался с этим вопросом в поддержку - чтобы сообщения не приходили в Пумбе недостаточно их просто отключить. Выход один - только полное удаление адреса в разделе комуналки. Я так и сделал по всем адресам за которые платил - лишь по одной квартире оставил всего лишь один шаблон по одному поставщику - и в следующем месяце и уведомления были тут как тут и шаблоны восстановились по большинству поставщиков - причем восстановились даже не работающие и не правильные шаблоны. Поэтому только сносить адрес в ноль. Если иногда сдуру мне приспичивает оплатить через пумбу - лично мне проще сделать это не заводя адрес в пумб онлайн - а просто выбрать поставщика в списке, ввести нужные реквизиты и - алга. Тогда шаблоны не охраняются, новые причем не правильные шаблоны не появляются и бессмысленные отвлекающие уведомления действительно не приходят
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 14:15

Питання: якщо є вже один депо, другий відкриваю на півроку, то ставка буде 14% чи 15%?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 18:06

Marica, 15%
Intento
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 20:42

Re: ПУМБ

Гроші в розстрочку 5к без комісії - так і є, чи з нюансами?
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:02

Re: ПУМБ

  2XL написав:Гроші в розстрочку 5к без комісії - так і є, чи з нюансами?
Так і є, перший платіж 1666,94 грн. через місяць від дати відкриття, переплата ~80 коп.
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 21:04

Re: ПУМБ

ПУМБ як є :(
проходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !
до офпреда ...прошу прокоментувати ..
12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...
в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,
тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...
мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити :(...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...


ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!
в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітників

до речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ ! :) і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?
...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:22

  lincoln2 написав:мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?

Тю, там усе продумано. Згідно нормативки банки зобов'язані розробляти свої критерії фінмону. Банки виписують усяку туфту, типу клієнт має подавати доки лише у червоних штанях і на повен місяць - НБУ хвалить, за сумлінне дотримання законодавства. Що у клієнта з цього приводу виникають якісь незручності чи окремі думки НБУ не хвилює, а ПУМБ ще й еротично збуджує. Побачити свої кошти 19.02 я б уже не розраховував - вони тепер кілька тижнів "розглядати" Вашу справу і це за умови, якщо документи їх взагалі влаштують.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 22:53

опачки! :twisted: пумба снова, как в 2022м , кошмарить на ровном месте начинает?
lincoln2, это даже если пополнения счетов были не налом, а вообще СЕПом? или внутрибанковским переводом от родственника?


надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб ©
и всем знакомым активно отсоветую тут свои деньги держать.

жмотские 2% кэшбэка за коммуналку людей не удержат.
flysoulfly
 
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