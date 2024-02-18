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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 493494495496 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 64 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 14% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 14 Всього голосів : 64 Додано: Суб 17 лют, 2024 17:49 Я в свое время обращался с этим вопросом в поддержку - чтобы сообщения не приходили в Пумбе недостаточно их просто отключить. Выход один - только полное удаление адреса в разделе комуналки. Я так и сделал по всем адресам за которые платил - лишь по одной квартире оставил всего лишь один шаблон по одному поставщику - и в следующем месяце и уведомления были тут как тут и шаблоны восстановились по большинству поставщиков - причем восстановились даже не работающие и не правильные шаблоны. Поэтому только сносить адрес в ноль. Если иногда сдуру мне приспичивает оплатить через пумбу - лично мне проще сделать это не заводя адрес в пумб онлайн - а просто выбрать поставщика в списке, ввести нужные реквизиты и - алга. Тогда шаблоны не охраняются, новые причем не правильные шаблоны не появляются и бессмысленные отвлекающие уведомления действительно не приходят WallNutPen Повідомлень: 1051 З нами з: 08.06.20 Подякував: 31 раз. Подякували: 292 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 14:15 Питання: якщо є вже один депо, другий відкриваю на півроку, то ставка буде 14% чи 15%? Marica Повідомлень: 175 З нами з: 06.08.16 Подякував: 86 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 18:06 Marica, 15% Intento Повідомлень: 223 З нами з: 06.06.16 Подякував: 38 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 20:42 Re: ПУМБ Гроші в розстрочку 5к без комісії - так і є, чи з нюансами? 2XL

Повідомлень: 4100 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 21:02 Re: ПУМБ 2XL написав: Гроші в розстрочку 5к без комісії - так і є, чи з нюансами? Гроші в розстрочку 5к без комісії - так і є, чи з нюансами? Так і є, перший платіж 1666,94 грн. через місяць від дати відкриття, переплата ~80 коп. Так і є, перший платіж 1666,94 грн. через місяць від дати відкриття, переплата ~80 коп. otshelnick1 Повідомлень: 184 З нами з: 13.10.22 Подякував: 14 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 21:04 Re: ПУМБ

проходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !

до офпреда ...прошу прокоментувати ..

12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...

в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,

тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...

мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити ...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...





ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!

в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітників



до речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ ! і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?

... ПУМБ як єпроходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !до офпреда ...прошу прокоментувати ..12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітниківдо речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ !і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?... lincoln2 Повідомлень: 807 З нами з: 05.02.11 Подякував: 177 раз. Подякували: 84 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 22:22 lincoln2 написав: мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ? мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?

Тю, там усе продумано. Згідно нормативки банки зобов'язані розробляти свої критерії фінмону. Банки виписують усяку туфту, типу клієнт має подавати доки лише у червоних штанях і на повен місяць - НБУ хвалить, за сумлінне дотримання законодавства. Що у клієнта з цього приводу виникають якісь незручності чи окремі думки НБУ не хвилює, а ПУМБ ще й еротично збуджує. Побачити свої кошти 19.02 я б уже не розраховував - вони тепер кілька тижнів "розглядати" Вашу справу і це за умови, якщо документи їх взагалі влаштують. Тю, там усе продумано. Згідно нормативки банкирозроблятикритерії фінмону. Банки виписують усяку туфту, типу клієнт має подавати доки лише у червоних штанях і на повен місяць - НБУ хвалить, за сумлінне дотримання законодавства. Що у клієнта з цього приводу виникають якісь незручності чи окремі думки НБУ не хвилює, а ПУМБ ще й еротично збуджує. Побачити свої кошти 19.02 я б уже не розраховував - вони тепер кілька тижнів "розглядати" Вашу справу і це за умови, якщо документи їх взагалі влаштують. klug Повідомлень: 8362 З нами з: 18.08.14 Подякував: 354 раз. Подякували: 1178 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 лют, 2024 22:53 пумба снова, как в 2022м , кошмарить на ровном месте начинает?

lincoln2, это даже если пополнения счетов были не налом, а вообще СЕПом? или внутрибанковским переводом от родственника?





надо уходить и отсюда Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб ©

и всем знакомым активно отсоветую тут свои деньги держать.



жмотские 2% кэшбэка за коммуналку людей не удержат. опачки!пумба снова, как в 2022м , кошмарить на ровном месте начинает?, это даже если пополнения счетов были не налом, а вообще СЕПом? или внутрибанковским переводом от родственника?надо уходить и отсюдаКакой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб ©и всем знакомым активно отсоветую тут свои деньги держать.жмотские 2% кэшбэка за коммуналку людей не удержат. flysoulfly Повідомлень: 4305 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1512 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 00:47 Re: ПУМБ lincoln2 написав: ПУМБ як є

проходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !

до офпреда ...прошу прокоментувати ..

12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...

в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,

тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...

мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити ...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...





ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!

в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітників



до речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ ! і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?

... ПУМБ як єпроходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !до офпреда ...прошу прокоментувати ..12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітниківдо речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ !і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?... 20.02 раджу зразу подавати позов до суду 20.02 раджу зразу подавати позов до суду 2XL

Повідомлень: 4100 З нами з: 13.12.12 Подякував: 751 раз. Подякували: 254 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 493494495496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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