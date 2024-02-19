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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:45
Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Єдиний мінус що багато хто пише в яких банках блокування,а клієнти кожного місяця приносять кошти і грають в заробіток 0.25 грн з одного доляра/євро
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