RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 08:45

  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Єдиний мінус що багато хто пише в яких банках блокування,а клієнти кожного місяця приносять кошти і грають в заробіток 0.25 грн з одного доляра/євро
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15915
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:19

  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Хто другий?
посетитель
 
Повідомлень: 940
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:43

  посетитель написав:
  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Хто другий?

Райффайзен Аваль
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15915
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:48

  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.
klug
 
Повідомлень: 8363
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:00

  klug написав:
  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.


штрафуують за дії , картрахунки закривають за бездіяльність.

якщо не возити спортивною сумкою декілька кілограм готівкою і постійно бувати в банках , то є можливість пройти етап активних дій з боку банків
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15915
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 869 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 494495496497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron