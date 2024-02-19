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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:45
Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Єдиний мінус що багато хто пише в яких банках блокування,а клієнти кожного місяця приносять кошти і грають в заробіток 0.25 грн з одного доляра/євро
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:19
Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Хто другий?
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Додано: Пон 19 лют, 2024 09:43
посетитель написав: Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Хто другий?
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Додано: Пон 19 лют, 2024 13:48
Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 15:00
klug написав: Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.
штрафуують за дії , картрахунки закривають за бездіяльність.
якщо не возити спортивною сумкою декілька кілограм готівкою і постійно бувати в банках , то є можливість пройти етап активних дій з боку банків
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