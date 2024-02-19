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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 494495496497 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 64 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 14% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 14 Всього голосів : 64 Додано: Пон 19 лют, 2024 08:45 Zochan написав: flysoulfly написав: надо уходить и отсюда Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

надо уходить и отсюдаКакой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2. Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Єдиний мінус що багато хто пише в яких банках блокування,а клієнти кожного місяця приносять кошти і грають в заробіток 0.25 грн з одного доляра/євро Єдиний мінус що багато хто пише в яких банках блокування,а клієнти кожного місяця приносять кошти і грають в заробіток 0.25 грн з одного доляра/євро sens

Повідомлень: 15919 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 869 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:19 Zochan написав: flysoulfly написав: надо уходить и отсюда Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

надо уходить и отсюдаКакой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2. Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Хто другий? Хто другий? посетитель Повідомлень: 940 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 09:43 посетитель написав: Zochan написав: flysoulfly написав: надо уходить и отсюда Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

надо уходить и отсюдаКакой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2. Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Хто другий? Хто другий?

Райффайзен Аваль Райффайзен Аваль sens

Повідомлень: 15919 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 869 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 13:48 Zochan написав: flysoulfly написав: надо уходить и отсюда Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

надо уходить и отсюдаКакой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2. Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Буде більше. НБУ активно для цього штрафує. Буде більше. НБУ активно для цього штрафує. klug Повідомлень: 8363 З нами з: 18.08.14 Подякував: 354 раз. Подякували: 1178 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 15:00 klug написав: Zochan написав: flysoulfly написав: надо уходить и отсюда Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

надо уходить и отсюдаКакой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2. Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Буде більше. НБУ активно для цього штрафує. Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.



штрафуують за дії , картрахунки закривають за бездіяльність.



якщо не возити спортивною сумкою декілька кілограм готівкою і постійно бувати в банках , то є можливість пройти етап активних дій з боку банків штрафуують за дії , картрахунки закривають за бездіяльність.якщо не возити спортивною сумкою декілька кілограм готівкою і постійно бувати в банках , то є можливість пройти етап активних дій з боку банків sens

Повідомлень: 15919 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 869 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 21:29 lincoln2 написав: ПУМБ як є

проходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !

до офпреда ...прошу прокоментувати ..

12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...

в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,

тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...

мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити ...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...





ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!

в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітників



до речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ ! і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?

... ПУМБ як єпроходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !до офпреда ...прошу прокоментувати ..12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітниківдо речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ !і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?...

Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки. Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3046 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2024 21:31 Re: ПУМБ Оплата, наприклад, кабельного чи комуналю цього місяця після 18 години 29.02 вже пройде за рахунок наступного місяця? feecold Повідомлень: 64 З нами з: 14.08.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 494495496497 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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