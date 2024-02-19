Єдиний мінус що багато хто пише в яких банках блокування,а клієнти кожного місяця приносять кошти і грають в заробіток 0.25 грн з одного доляра/євро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:45
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:19
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:43
Додано: Пон 19 лют, 2024 13:48
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:00
штрафуують за дії , картрахунки закривають за бездіяльність.
якщо не возити спортивною сумкою декілька кілограм готівкою і постійно бувати в банках , то є можливість пройти етап активних дій з боку банків
Додано: Пон 19 лют, 2024 21:29
Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.
Додано: Пон 19 лют, 2024 21:31
Re: ПУМБ
Оплата, наприклад, кабельного чи комуналю цього місяця після 18 години 29.02 вже пройде за рахунок наступного місяця?
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