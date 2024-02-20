|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лют, 2024 08:45
Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Єдиний мінус що багато хто пише в яких банках блокування,а клієнти кожного місяця приносять кошти і грають в заробіток 0.25 грн з одного доляра/євро
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15933
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 869 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:19
Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Хто другий?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лют, 2024 09:43
посетитель написав: Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Хто другий?
Райффайзен Аваль
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15933
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 869 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 19 лют, 2024 13:48
Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8364
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 19 лют, 2024 15:00
klug написав: Zochan написав: flysoulfly написав:
надо уходить и отсюда
Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб
Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.
Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.
штрафуують за дії , картрахунки закривають за бездіяльність.
якщо не возити спортивною сумкою декілька кілограм готівкою і постійно бувати в банках , то є можливість пройти етап активних дій з боку банків
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15933
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 869 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 19 лют, 2024 21:29
lincoln2 написав:
ПУМБ як є
проходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !
до офпреда ...прошу прокоментувати ..
12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...
в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,
тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...
мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити
...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...
ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!
в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітників
до речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ !
і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?
...
Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3047
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 19 лют, 2024 21:31
Оплата, наприклад, кабельного чи комуналю цього місяця після 18 години 29.02 вже пройде в рахунок наступного місяця чи ні?
-
feecold
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 14.08.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лют, 2024 11:58
feecold
Вітаємо! Термін міжбанківських операцій складає до 3-х робочих днів. Радимо здійснювати оплату завчасно.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 3047
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
-
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5067
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 946 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Вів 20 лют, 2024 23:09
та да
...и потом через пару дней сработает какой-нибудь фиг_пойми_что_именно_отслеживающий автоматический
триггер финмона банка для блокировки счетов того родственника, например, пенсионера с околоминималкой, - и после обнаружения хозяином, что (другая, гривневая,любая) карточка "не работает" в самый не подходящий момент, на кассе,- вопросы банка судорожно пьющему валокардин старику - ДОКАЗЫВАЙ!СРОЧНО! как тебе с такой смешной пенсией на карту пришло !!польских!!злотых!! на эквивалент хоть и не больше 89999 грн.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1522 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|