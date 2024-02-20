lincoln2 написав:

ПУМБ як єпроходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !до офпреда ...прошу прокоментувати ..12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітниківдо речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ !і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?...