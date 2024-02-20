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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 08:45

  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Єдиний мінус що багато хто пише в яких банках блокування,а клієнти кожного місяця приносять кошти і грають в заробіток 0.25 грн з одного доляра/євро
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:19

  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Хто другий?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 09:43

  посетитель написав:
  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Хто другий?

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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 13:48

  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 15:00

  klug написав:
  Zochan написав:
flysoulfly написав:надо уходить и отсюда :( Какой-то не банк а дятел красный пумб-пу-пумб

Єдиний плюс, що таких прибацаних банків тільки 2.

Буде більше. НБУ активно для цього штрафує.


штрафуують за дії , картрахунки закривають за бездіяльність.

якщо не возити спортивною сумкою декілька кілограм готівкою і постійно бувати в банках , то є можливість пройти етап активних дій з боку банків
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:29

  lincoln2 написав:ПУМБ як є :(
проходив фінмон десь в 2021 роуу , приніс на всю потребуючу суму офіційну довідку з РАЙФА про нарахування з/п !
до офпреда ...прошу прокоментувати ..
12 лютого з номеру +38 044 350 85 96 я отримав дзвінок оператора , що на мій мейл ( на мейл нічого не приходило ) , відправили запит по звітності коштів за 2023 рік...в телефонній розмові оератор попередила , що я в 10 -денний термін або на мейл або у відділення повинен принести пояснення руху коштів ,якщо я не відповім , то мене заблокують...
в мене є виписка 7-ОК на всю суму ,купував валюту онлайн , користувався кредиткою ПУМБа ,
тримав деякі депозити , скидав на інши кредитки свої , кредитку самі до 50 к підняли ...
мейл так і не отримав...прийшов 15,02 зранку у відділення ЦЕНТРАЛЬНЕ на Андіївській 4 ...кажу так і так , телефонували..кажу я приніс спраку 7-ОК...випучені очі ...ми не знаємо про шо ви... 1-й занавіс...ще раз , по пунктам пояснив, почали комусь писати..пообіцяли перетелефонувати... вже під 17,00 зателефонували ,сказали так , треба пояснити ,чому ви робили такі операції на таку то суму ...І ЗНОВ ЗАНАВІС ..Є 2 ВИПЛАТИ ПО ФОНДУ ..нахера я його через ПУМБ робив , я повинен пояснити :(...не мала баба клопоту ... ну то таке...прийшов у відділення 16,02 , після обід , після тревоги..операціоністи зайняті..дочекався , одна начебто звільнилась..почула що мені потрібно ,міркувала хвилин 10 , що треба робити .,а тут кліент чомусь повернувсь у відділення попередній ...вона ,ой ,я занята з клієнтом ... й відфудболила мене ..інша ,котра мені день назад взнавала , сказала що не памятає мене...ну о таке ... почекав я хвилин 40 , зрозумів , що без шансів дочекатись , да й пійшов..думаю , в понеділок 19,02 занесу ...і ТРЕТІЙ занавіс ..сьогодні 18,02 десь в обід мені блокують ВСІ картки !!!! хоча десять днів не пройшло...


ОФ ПРЕД , моє звернення було зафіксоване !!! я приходив надати необхідні документи ,але Ваші менеджері не в курсі ,мейл не приходив !!!!
в мене гривне депо реально закінчується 19,02 зранку , я на нього мав плани , воно мені не доступне ,із-за непрофесійності Ваших співробітників

до речі НБУ , офіційну довідку з ФГВФО рахує за підтвердження коштів. ПУМБ ,чому менеджери кажуть що їм НБУ не УКАЗ ! :) і ім потрібна довідка по цим коштам..мабуть треба писати про це в НБУ ,як грубе порушення законодавства ?
...

Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:31

Re: ПУМБ

Оплата, наприклад, кабельного чи комуналю цього місяця після 18 години 29.02 вже пройде в рахунок наступного місяця чи ні?
feecold
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 11:58

feecold
Вітаємо! Термін міжбанківських операцій складає до 3-х робочих днів. Радимо здійснювати оплату завчасно.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 22:18

Нова марХеТологіЯ Мумби

Хто цей паплюжник-к̶р̶у̶ч̶к̶огачкотворець з химерним сприйняттям розподілення простіру у часі:

З картки на картку ПУМБ - жодних лімітів на один переказ, але не більше 89 999 грн за добу.


:P :P :P

Жодних обмежень на один переказ або на добу у валюті між родичами
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 23:09

  Amethyst написав:Хто цей паплюжник-к̶р̶у̶ч̶к̶огачкотворець з химерним сприйняттям розподілення простіру у часі:

З картки на картку ПУМБ - жодних лімітів на один переказ, але не більше 89 999 грн за добу.

:P :P :P
Жодних обмежень на один переказ або на добу у валюті між родичами
та да
...и потом через пару дней сработает какой-нибудь фиг_пойми_что_именно_отслеживающий автоматический триггер финмона банка для блокировки счетов того родственника, например, пенсионера с околоминималкой, - и после обнаружения хозяином, что (другая, гривневая,любая) карточка "не работает" в самый не подходящий момент, на кассе,- вопросы банка судорожно пьющему валокардин старику - ДОКАЗЫВАЙ!СРОЧНО! как тебе с такой смешной пенсией на карту пришло !!польских!!злотых!! на эквивалент хоть и не больше 89999 грн.
flysoulfly
 
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