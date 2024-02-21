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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2024 01:36
То все ж сходиться: після зазначеного порогу безлімітний переказ починає тривати нескінченну кількість діб.
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klug
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:47
PUMB написав:
Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.
Подав доккументи 19,02,2024 в банк підтверджуючі доходи. Сповістив 20,02 представнику в приватні свої данні. Рахунки все ще заблоковані .
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lincoln2
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:53
lincoln2 написав: PUMB написав:
Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.
Подав доккументи 19,02,2024 в банк підтверджуючі доходи. Сповістив 20,02 представнику в приватні свої данні. Рахунки все ще заблоковані .
ну так банка до 30дн може розглядати ваші доки ))
Готуйте сухарі!!
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Amethyst
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