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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 495496497498

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 01:36

То все ж сходиться: після зазначеного порогу безлімітний переказ починає тривати нескінченну кількість діб.
klug
 
Повідомлень: 8365
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:47

  PUMB написав:Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.

Подав доккументи 19,02,2024 в банк підтверджуючі доходи. Сповістив 20,02 представнику в приватні свої данні. Рахунки все ще заблоковані . :(
lincoln2
 
Повідомлень: 811
З нами з: 05.02.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 11:53

  lincoln2 написав:
  PUMB написав:Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.

Подав доккументи 19,02,2024 в банк підтверджуючі доходи. Сповістив 20,02 представнику в приватні свої данні. Рахунки все ще заблоковані . :(

ну так банка до 30дн може розглядати ваші доки ))
Готуйте сухарі!! :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 5071
З нами з: 05.05.21
Подякував: 390 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:24

  Amethyst написав:ну так банка до 30дн може розглядати ваші доки ))
Готуйте сухарі!! :mrgreen: :mrgreen:


еге ж.. й кредитку не забудьте вчасно погасити :)
lincoln2
 
Повідомлень: 811
З нами з: 05.02.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:42

  lincoln2 написав:
  Amethyst написав:ну так банка до 30дн може розглядати ваші доки ))
Готуйте сухарі!! :mrgreen: :mrgreen:


еге ж.. й кредитку не забудьте вчасно погасити :)

Причому можуть НЕ дозволити погасити по внутрібанку, а тільки стороннім СЕПом.
Готуйтеся!
Amethyst
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Повідомлень: 5071
З нами з: 05.05.21
Подякував: 390 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:52

  Amethyst написав:

Причому можуть НЕ дозволити погасити по внутрібанку, а тільки стороннім СЕПом.
Готуйтеся![/quote] а , що штовхнути в додатку з " Все Карти" дружини на мою "Все можу" - не проканає ?
lincoln2
 
Повідомлень: 811
З нами з: 05.02.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 13:55

  lincoln2 написав:
  Amethyst написав:Причому можуть НЕ дозволити погасити по внутрібанку, а тільки стороннім СЕПом.
Готуйтеся!
а , що штовхнути в додатку з " Все Карти" дружини на мою "Все можу" - не проканає ?
По різному буває. Я не знаю ступід вашого блокування :(
Вже є 77777 або 99999 по карткам? Якщо немає, то поки фуричить повний функ-л :roll:
Amethyst
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Повідомлень: 5071
З нами з: 05.05.21
Подякував: 390 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:01

  Amethyst написав: По різному буває. Я не знаю ступід вашого блокування :(
Вже є 77777 або 99999 по карткам? Якщо немає, то поки фуричить повний функ-л :roll:

хз..що там по карткам , в мене я так зрозумів рух коштів за минулий 2023 рік ,вони рахують дуже великий..сюди виплати й ФГВФО включили , й погашення кредитки й все що можна було... дякую !..як казав Петро 1 : "СЕП , так СЕП !"
lincoln2
 
Повідомлень: 811
З нами з: 05.02.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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