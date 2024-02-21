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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2024 01:36
То все ж сходиться: після зазначеного порогу безлімітний переказ починає тривати нескінченну кількість діб.
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klug
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:47
PUMB написав:
Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.
Подав доккументи 19,02,2024 в банк підтверджуючі доходи. Сповістив 20,02 представнику в приватні свої данні. Рахунки все ще заблоковані .
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lincoln2
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Додано: Сер 21 лют, 2024 11:53
lincoln2 написав: PUMB написав:
Вітаємо! Нам дуже прикро, що сталась дана ситуація. Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення персональних даних аби ідентифікувати Вас як клієнта, розібратися у ситуації та надати вичерпну відповідь після отримання результатів перевірки.
Подав доккументи 19,02,2024 в банк підтверджуючі доходи. Сповістив 20,02 представнику в приватні свої данні. Рахунки все ще заблоковані .
ну так банка до 30дн може розглядати ваші доки ))
Готуйте сухарі!!
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Amethyst
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lincoln2
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:42
Причому можуть НЕ дозволити погасити по внутрібанку, а тільки стороннім СЕПом.
Готуйтеся!
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Amethyst
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:52
Amethyst написав:
Причому можуть НЕ дозволити погасити по внутрібанку, а тільки стороннім СЕПом.
Готуйтеся![/quote] а , що штовхнути в додатку з " Все Карти" дружини на мою "Все можу" - не проканає ?
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lincoln2
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Додано: Сер 21 лют, 2024 13:55
lincoln2 написав: Amethyst написав:
Причому можуть НЕ дозволити погасити по внутрібанку, а тільки стороннім СЕПом.
Готуйтеся!
а , що штовхнути в додатку з " Все Карти" дружини на мою "Все можу" - не проканає ?
По різному буває. Я не знаю ступід вашого блокування
Вже є 77777 або 99999 по карткам? Якщо немає, то поки фуричить повний функ-л
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Amethyst
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Додано: Сер 21 лют, 2024 14:01
Amethyst написав:
По різному буває. Я не знаю ступід вашого блокування
Вже є 77777 або 99999 по карткам? Якщо немає, то поки фуричить повний функ-л
хз..що там по карткам , в мене я так зрозумів рух коштів за минулий 2023 рік ,вони рахують дуже великий..сюди виплати й ФГВФО включили , й погашення кредитки й все що можна було... дякую !..як казав Петро 1 : "СЕП , так СЕП !"
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lincoln2
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:30
Amethyst написав:
По різному буває.
Я не знаю ступід
вашого блокування :
этапять!
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flysoulfly
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Додано: Сер 21 лют, 2024 15:34
lincoln2 написав: Amethyst написав:
По різному буває. Я не знаю ступід вашого блокування
Вже є 77777 або 99999 по карткам? Якщо немає, то поки фуричить повний функ-л
хз..що там по карткам
залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють
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flysoulfly
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