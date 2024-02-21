RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 496497498499

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37

  flysoulfly написав:залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють

залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку .
lincoln2
 
Повідомлень: 812
З нами з: 05.02.11
Подякував: 179 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:49

  lincoln2 написав:
  flysoulfly написав:залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють

залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку .

Тримайтеся. Ми з вами.
Не пізніше 26го напишить запит на дозвіл перерахування особистих коштів з дебетних рах-в на погашення кредит. заборг-і!!
Але готуйтеся таки переводити СЕПом ((

ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі? :mrgreen:
Передайте їм, що згідно ПВК/ФТ у банці є 2 дн. на пошук терориста, або до 5 дн. на пошук пральні... і до 30 кал. дн на пошук шаХрая (з відкриттям ЄРДР!!)..але у будь-якому разі вам вже через 5 дн. повинно бути повідомлено причину (оф. лист) блокування рах-ів...
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 05.05.21
Подякував: 390 раз.
Подякували: 951 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 496497498499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11387)
21.02.2024 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.