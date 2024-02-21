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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:49
Тримайтеся. Ми з вами.
Не пізніше 26го напишить запит на дозвіл перерахування особистих коштів з дебетних рах-в на погашення кредит. заборг-і!!
Але готуйтеся таки переводити СЕПом ((
ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?
Передайте їм, що згідно ПВК/ФТ у банці є 2 дн. на пошук терориста, або до 5 дн. на пошук пральні... і до 30 кал. дн на пошук шаХрая (з відкриттям ЄРДР!!)..але у будь-якому разі вам вже через 5 дн. повинно бути повідомлено причину (оф. лист) блокування рах-ів...
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