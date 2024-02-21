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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 496497498499 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 64 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 14% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 14 Всього голосів : 64 Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37 flysoulfly написав: залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють

залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку . залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку . lincoln2 Повідомлень: 813 З нами з: 05.02.11 Подякував: 180 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 17:49 lincoln2 написав: flysoulfly написав: залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють

залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку . залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку .

Тримайтеся. Ми з вами.

Не пізніше 26го напишить запит на дозвіл перерахування особистих коштів з дебетних рах-в на погашення кредит. заборг-і!!

Але готуйтеся таки переводити СЕПом ((



ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?

Передайте їм, що згідно ПВК/ФТ у банці є 2 дн. на пошук терориста, або до 5 дн. на пошук пральні... і до 30 кал. дн на пошук шаХрая (з відкриттям ЄРДР!!)..але у будь-якому разі вам вже через 5 дн. повинно бути повідомлено причину (оф. лист) блокування рах-ів... Тримайтеся. Ми з вами.Не пізніше 26го напишить запит на дозвіл перерахування особистих коштів з дебетних рах-в на погашення кредит. заборг-і!!Але готуйтеся таки переводити СЕПом ((ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?Передайте їм, що згідно ПВК/ФТ у банці є 2 дн. на пошук терориста, або до 5 дн. на пошук пральні... і до 30 кал. дн на пошук шаХрая (з відкриттям ЄРДР!!)..але у будь-якому разі вам вже через 5 дн. повинно бути повідомлено причину (оф. лист) блокування рах-ів... Amethyst

Повідомлень: 5077 З нами з: 05.05.21 Подякував: 392 раз. Подякували: 952 раз. Профіль 1 9 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 20:35 Amethyst написав: ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?

ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?

оф пред ,мовчить..відділення мовчить...ну ще зачекаю ,до завтра ...а завтра , якщо не розблокують...добавлю , ще в десятка два-три сайтів відгук про довчасне блокування власних коштів з незрозумілих причин ..думаю про листа до НБУ ,можливо суду ... і головне депо закінчувався на наступний день ( 19,02 ) , в гривні ..ось так мабуть , пумб заробляє , на відсотках оф пред ,мовчить..відділення мовчить...ну ще зачекаю ,до завтра ...а завтра , якщо не розблокують...добавлю , ще в десятка два-три сайтів відгук про довчасне блокування власних коштів з незрозумілих причин ..думаю про листа до НБУ ,можливо суду ... і головне депо закінчувався на наступний день ( 19,02 ) , в гривні..ось так мабуть , пумб заробляє , на відсотках lincoln2 Повідомлень: 813 З нами з: 05.02.11 Подякував: 180 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 21:08 lincoln2 написав: Amethyst написав: ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?

ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?

оф пред ,мовчить..відділення мовчить...ну ще зачекаю ,до завтра ...а завтра , якщо не розблокують...добавлю , ще в десятка два-три сайтів відгук про довчасне блокування власних коштів з незрозумілих причин ..думаю про листа до НБУ ,можливо суду ... і головне депо закінчувався на наступний день ( 19,02 ) , в гривні ..ось так мабуть , пумб заробляє , на відсотках оф пред ,мовчить..відділення мовчить...ну ще зачекаю ,до завтра ...а завтра , якщо не розблокують...добавлю , ще в десятка два-три сайтів відгук про довчасне блокування власних коштів з незрозумілих причин ..думаю про листа до НБУ ,можливо суду ... і головне депо закінчувався на наступний день ( 19,02 ) , в гривні..ось так мабуть , пумб заробляє , на відсотках



Знайома ситуація. І також закінчення депо за 2-3 дні.

Але є відмінності - запит на документи отримав на електронну пошту. І гадав, що поки буде відбуватися обмін повідомелннями да документами, блоку не буде - помилився.

В них також є форма/сайт для надання документів, що я і зробив із дублюванням на імейл. (напишить мені - надішлю інструкцію, що отримав від банку)



По жодному каналу не отримав підтвердження отримання документів!!! - тут вже ахтунг.

Почекав тиждень (чи 10 днів, не пам'ятаю) із запитом по імейл - нуль реакції. Після фіксації скарги у телефонному режимі - блокування зняли за 1-2 доби. Коінседенс, мабуть.



фінмон - то в них окрема каста, зателефонувати їм або отримати зворотній зв'язок неможливо... не дай боже, буде тиск на прийняття рішення Знайома ситуація. І також закінчення депо за 2-3 дні.Але є відмінності - запит на документи отримав на електронну пошту. І гадав, що поки буде відбуватися обмін повідомелннями да документами, блоку не буде - помилився.В них також є форма/сайт для надання документів, що я і зробив із дублюванням на імейл. (напишить мені - надішлю інструкцію, що отримав від банку)По жодному каналу не отримав підтвердження отримання документів!!! - тут вже ахтунг.Почекав тиждень (чи 10 днів, не пам'ятаю) із запитом по імейл - нуль реакції. Після фіксації скарги у телефонному режимі - блокування зняли за 1-2 доби. Коінседенс, мабуть.фінмон - то в них окрема каста, зателефонувати їм або отримати зворотній зв'язок неможливо... не дай боже, буде тиск на прийняття рішення zentol Повідомлень: 191 З нами з: 04.01.14 Подякував: 89 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 23:07 Amethyst написав: lincoln2 написав: flysoulfly написав: залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють залишок картки в аппці світить не 999999999999999999 ? - тоді перекази абиякі працюють

залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку . залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку .

Тримайтеся. Ми з вами.

Не пізніше 26го напишить запит на дозвіл перерахування особистих коштів з дебетних рах-в на погашення кредит. заборг-і!!

Але готуйтеся таки переводити СЕПом ((



Тримайтеся. Ми з вами.Не пізніше 26го напишить запит на дозвіл перерахування особистих коштів з дебетних рах-в на погашення кредит. заборг-і!!Але готуйтеся таки переводити СЕПом ((



Не запит на якийсь там дозвіл, а заява на перерахування коштів з однієї своєї картки на іншу для погашення кредиторської заборгованості.Не виконають - то вже будуть не ваши проблеми.Ви заяву надали.Гроші є, розпорядження теж є.



Причому заяву можна писати прямо зараз з указанням дати коли ви там хочете.Щось типа того: В зв'язку з блокуванням коштів банком (пумбой) з невідомої мені причини (вам же її офіційно не вказали) та в зв'язку з цим неможливістю перерахувати кошти в застосунку пумб, з метою виконання моїх зобов'язань перед банком, а саме для погашення кредиторської заборгованості перед банком, прошу такого-то числа кошти в сумі такої то перерахувати з мого рахунку такого-то на мій рахунок такий-то на якому обліковується ця кредиторська заборгованость.Цілую Пух. Не запит на якийсь там дозвіл, а заява на перерахування коштів з однієї своєї картки на іншу для погашення кредиторської заборгованості.Не виконають - то вже будуть не ваши проблеми.Ви заяву надали.Гроші є, розпорядження теж є.Причому заяву можна писати прямо зараз з указанням дати коли ви там хочете.Щось типа того: В зв'язку з блокуванням коштів банком (пумбой) з невідомої мені причини (вам же її офіційно не вказали) та в зв'язку з цим неможливістю перерахувати кошти в застосунку пумб, з метою виконання моїх зобов'язань перед банком, а саме для погашення кредиторської заборгованості перед банком, прошу такого-то числа кошти в сумі такої то перерахувати з мого рахунку такого-то на мій рахунок такий-то на якому обліковується ця кредиторська заборгованость.Цілую Пух. Востаннє редагувалось посетитель в Сер 21 лют, 2024 23:47, всього редагувалось 4 разів. посетитель Повідомлень: 948 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 23:23 Re: ПУМБ посетитель написав: Не запит на якийсь там дозвіл, а заява на перерахування коштів з однієї своєї картки на іншу для погашення кредиторської заборгованості.Не виконають - то вже будуть не ваши проблеми.Ви заяву надали.Гроші є, розпорядження теж є. Не запит на якийсь там дозвіл, а заява на перерахування коштів з однієї своєї картки на іншу для погашення кредиторської заборгованості.Не виконають - то вже будуть не ваши проблеми.Ви заяву надали.Гроші є, розпорядження теж є. Так вони виконувати його будуть (за регламентом) типа 5..6 робочих дн... ото і будуть таки ваші проблеми

І гроші ж лежать на Вільном, ото ще зняти їх не дадуть. Так вони виконувати його будуть (за регламентом) типа 5..6 робочих дн... ото і будуть таки ваші проблемиІ гроші ж лежать на Вільном, ото ще зняти їх не дадуть. Amethyst

Повідомлень: 5077 З нами з: 05.05.21 Подякував: 392 раз. Подякували: 952 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лют, 2024 23:27 Amethyst написав: посетитель написав: Не запит на якийсь там дозвіл, а заява на перерахування коштів з однієї своєї картки на іншу для погашення кредиторської заборгованості.Не виконають - то вже будуть не ваши проблеми.Ви заяву надали.Гроші є, розпорядження теж є. Не запит на якийсь там дозвіл, а заява на перерахування коштів з однієї своєї картки на іншу для погашення кредиторської заборгованості.Не виконають - то вже будуть не ваши проблеми.Ви заяву надали.Гроші є, розпорядження теж є. Так вони виконувати його будуть (за регламентом) типа 5..6 робочих дн... ото і будуть таки ваші проблеми

І гроші ж лежать на Вільном, ото ще зняти їх не дадуть. Так вони виконувати його будуть (за регламентом) типа 5..6 робочих дн... ото і будуть таки ваші проблемиІ гроші ж лежать на Вільном, ото ще зняти їх не дадуть.

А зхрєналі 5-6 днів?(пумба не афігел в кінець?)

Ну і вище я там трохи додав: писати можна і завчасно. А зхрєналі 5-6 днів?(пумба не афігел в кінець?)Ну і вище я там трохи додав: писати можна і завчасно. посетитель Повідомлень: 948 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 129 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 496497498499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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