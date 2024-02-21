залишок не відображає.. на картках всіх : Використання обмежено.Зверніться у підтримку .
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:37
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:49
Тримайтеся. Ми з вами.
Не пізніше 26го напишить запит на дозвіл перерахування особистих коштів з дебетних рах-в на погашення кредит. заборг-і!!
Але готуйтеся таки переводити СЕПом ((
ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?
Передайте їм, що згідно ПВК/ФТ у банці є 2 дн. на пошук терориста, або до 5 дн. на пошук пральні... і до 30 кал. дн на пошук шаХрая (з відкриттям ЄРДР!!)..але у будь-якому разі вам вже через 5 дн. повинно бути повідомлено причину (оф. лист) блокування рах-ів...
Додано: Сер 21 лют, 2024 20:35
оф пред ,мовчить..відділення мовчить...ну ще зачекаю ,до завтра ...а завтра , якщо не розблокують...добавлю , ще в десятка два-три сайтів відгук про довчасне блокування власних коштів з незрозумілих причин ..думаю про листа до НБУ ,можливо суду ... і головне депо закінчувався на наступний день ( 19,02 ) , в гривні ..ось так мабуть , пумб заробляє , на відсотках
Додано: Сер 21 лют, 2024 21:08
Знайома ситуація. І також закінчення депо за 2-3 дні.
Але є відмінності - запит на документи отримав на електронну пошту. І гадав, що поки буде відбуватися обмін повідомелннями да документами, блоку не буде - помилився.
В них також є форма/сайт для надання документів, що я і зробив із дублюванням на імейл. (напишить мені - надішлю інструкцію, що отримав від банку)
По жодному каналу не отримав підтвердження отримання документів!!! - тут вже ахтунг.
Почекав тиждень (чи 10 днів, не пам'ятаю) із запитом по імейл - нуль реакції. Після фіксації скарги у телефонному режимі - блокування зняли за 1-2 доби. Коінседенс, мабуть.
фінмон - то в них окрема каста, зателефонувати їм або отримати зворотній зв'язок неможливо... не дай боже, буде тиск на прийняття рішення
Додано: Сер 21 лют, 2024 23:07
Не запит на якийсь там дозвіл, а заява на перерахування коштів з однієї своєї картки на іншу для погашення кредиторської заборгованості.Не виконають - то вже будуть не ваши проблеми.Ви заяву надали.Гроші є, розпорядження теж є.
Причому заяву можна писати прямо зараз з указанням дати коли ви там хочете.Щось типа того: В зв'язку з блокуванням коштів банком (пумбой) з невідомої мені причини (вам же її офіційно не вказали) та в зв'язку з цим неможливістю перерахувати кошти в застосунку пумб, з метою виконання моїх зобов'язань перед банком, а саме для погашення кредиторської заборгованості перед банком, прошу такого-то числа кошти в сумі такої то перерахувати з мого рахунку такого-то на мій рахунок такий-то на якому обліковується ця кредиторська заборгованость.Цілую Пух.
Востаннє редагувалось посетитель в Сер 21 лют, 2024 23:47, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 21 лют, 2024 23:23
Re: ПУМБ
Так вони виконувати його будуть (за регламентом) типа 5..6 робочих дн... ото і будуть таки ваші проблеми
І гроші ж лежать на Вільном, ото ще зняти їх не дадуть.
Додано: Сер 21 лют, 2024 23:27
А зхрєналі 5-6 днів?(пумба не афігел в кінець?)
Ну і вище я там трохи додав: писати можна і завчасно.
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