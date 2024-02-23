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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:01
lincoln2 написав: Amethyst написав:
ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?
оф пред ,мовчить..відділення мовчить...ну ще зачекаю ,до завтра ...а завтра , якщо не розблокують...добавлю , ще в десятка два-три сайтів відгук про довчасне блокування власних коштів з незрозумілих причин ..думаю про листа до НБУ ,можливо суду ... і головне депо закінчувався на наступний день ( 19,02 ) , в гривні
..ось так мабуть , пумб заробляє , на відсотках
розблокували сьогодні
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:09
Поздоровляю! ))
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:27
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:49
lincoln2 написав:
розблокували сьогодні
скільки обертів в місяць робили по кредитці, може це їх теж збуджує?
дід питає
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