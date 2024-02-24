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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500

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ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:01

  lincoln2 написав:
  Amethyst написав:ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі? :mrgreen:

оф пред ,мовчить..відділення мовчить...ну ще зачекаю ,до завтра ...а завтра , якщо не розблокують...добавлю , ще в десятка два-три сайтів відгук про довчасне блокування власних коштів з незрозумілих причин ..думаю про листа до НБУ ,можливо суду ... і головне депо закінчувався на наступний день ( 19,02 ) , в гривні :) ..ось так мабуть , пумб заробляє , на відсотках :)

розблокували сьогодні :)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:09

Re: ПУМБ

Поздоровляю! ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:27

"... давай по-новой, Миша... " © (Гепа Кернес)
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:49

  lincoln2 написав:розблокували сьогодні :)

скільки обертів в місяць робили по кредитці, може це їх теж збуджує?
дід питає 8)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 08:04

  KVV написав:
  lincoln2 написав:розблокували сьогодні :)

скільки обертів в місяць робили по кредитці, може це їх теж збуджує?
дід питає 8)

та ні , там невеликі суми зовсім...думаю просто перевищів ліміт 400 000 грн річний , внесеення готівки + р2р ..купляв онлайн , штовхав по іншим кредиткам
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 09:54

  lincoln2 написав:та ні , там невеликі суми зовсім...думаю просто перевищів ліміт 400 000 грн

так ото ж.
якщо на кредитці 50к і її прокручувати по 2 рази на місяць то в квітні-травні можна зловити блок.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 10:46

Re: ПУМБ

otshelnick1 написав:
  2XL написав:Гроші в розстрочку 5к без комісії - так і є, чи з нюансами?
Так і є, перший платіж 1666,94 грн. через місяць від дати відкриття, переплата ~80 коп.
Пишуть лише раз можна скористатися. Чи якщо повернути і не буде активних позик, то знову цей перший раз буде активний? )
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:51

Re: ПУМБ

  2XL написав:Пишуть лише раз можна скористатися. Чи якщо повернути і не буде активних позик, то знову цей перший раз буде активний? )
Лише один раз за такими умовами
otshelnick1
 
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ПУМБ (4998)
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