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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:01
lincoln2 написав: Amethyst написав:
ПС. А шо Офпред, допомогає?! Чи вони думають, що таки террориста впіймали у прямому ефірі?
оф пред ,мовчить..відділення мовчить...ну ще зачекаю ,до завтра ...а завтра , якщо не розблокують...добавлю , ще в десятка два-три сайтів відгук про довчасне блокування власних коштів з незрозумілих причин ..думаю про листа до НБУ ,можливо суду ... і головне депо закінчувався на наступний день ( 19,02 ) , в гривні
..ось так мабуть , пумб заробляє , на відсотках
розблокували сьогодні
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:09
Поздоровляю! ))
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 18:27
"... давай по-новой, Миша... " © (Гепа Кернес)
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 22:49
lincoln2 написав:
розблокували сьогодні
скільки обертів в місяць робили по кредитці, може це їх теж збуджує?
дід питає
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KVV
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Додано: Суб 24 лют, 2024 08:04
KVV написав: lincoln2 написав:
розблокували сьогодні
скільки обертів в місяць робили по кредитці, може це їх теж збуджує?
дід питає
та ні , там невеликі суми зовсім...думаю просто перевищів ліміт 400 000 грн річний , внесеення готівки + р2р ..купляв онлайн , штовхав по іншим кредиткам
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lincoln2
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Додано: Суб 24 лют, 2024 09:54
lincoln2 написав:
та ні , там невеликі суми зовсім...думаю просто перевищів ліміт 400 000 грн
так ото ж.
якщо на кредитці 50к і її прокручувати по 2 рази на місяць то в квітні-травні можна зловити блок.
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KVV
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Додано: Суб 24 лют, 2024 10:46
otshelnick1 написав: 2XL написав:
Гроші в розстрочку 5к без комісії - так і є, чи з нюансами?
Так і є, перший платіж 1666,94 грн. через місяць від дати відкриття, переплата ~80 коп.
Пишуть лише раз можна скористатися. Чи якщо повернути і не буде активних позик, то знову цей перший раз буде активний? )
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2XL
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:51
2XL написав:
Пишуть лише раз можна скористатися. Чи якщо повернути і не буде активних позик, то знову цей перший раз буде активний? )
Лише один раз за такими умовами
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otshelnick1
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:17
та ні , там невеликі суми зовсім...думаю просто перевищів ліміт 400 000 грн річний , внесеення готівки + р2р ..купляв онлайн , штовхав по іншим кредитам[/quote]
Зараз річний ліміт 400к рахується за календарний рік? Тобто на початку нового року старий ліміт списується і рахується новий?
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mogicanin1986
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:51
mogicanin1986 написав:
...ліміт 400к рахується за календарний рік? Тобто на початку нового року старий ліміт списується і рахується новий?
Є обов'язковий для перевірки ліміт на готівкові (в т.ч. і р2р) операції в 400К/міс.
І у кожній банці є ще і свій (секретний) ліміт на внутрішній фінмон, який залежить від Анкети клієнта.
До речі, викупить собі статус ВІПа (Пакет Персона у Мумби) і, думаю, зможете собі виставити ліміт під 1 лімон... ну а чоо
Мені от постійно приходить пропоз на Персону у аплікуХу
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Amethyst
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