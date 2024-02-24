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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2024 15:10
Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
...ліміт 400к рахується за календарний рік? Тобто на початку нового року старий ліміт списується і рахується новий?
Є обов'язковий для перевірки ліміт на готівкові (в т.ч. і р2р) операції в 400К/міс.
І у кожній банці є ще і свій (секретний) ліміт на внутрішній фінмон, який залежить від Анкети клієнта.
До речі, викупить собі статус ВІПа (Пакет Персона у Мумби) і, думаю, зможете собі виставити ліміт під 1 лімон... ну а чоо
Мені от постійно приходить пропоз на Персону у аплікуХу
Нещодавно сагітував маму стати клієнтом Пумб так взагалі анкету не сказали заповнювати, тільки фото з паспортом і видали Всекарти, питань ніяких не було про дохід, мама пенсіонер.
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mogicanin1986
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Додано: Суб 24 лют, 2024 15:50
mogicanin1986 написав: Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
...ліміт 400к рахується за календарний рік? Тобто на початку нового року старий ліміт списується і рахується новий?
Є обов'язковий для перевірки ліміт на готівкові (в т.ч. і р2р) операції в 400К/міс.
І у кожній банці є ще і свій (секретний) ліміт на внутрішній фінмон, який залежить від Анкети клієнта.
До речі, викупить собі статус ВІПа (Пакет Персона у Мумби) і, думаю, зможете собі виставити ліміт під 1 лімон... ну а чоо
Мені от постійно приходить пропоз на Персону у аплікуХу
Нещодавно сагітував маму стати клієнтом Пумб так взагалі анкету не сказали заповнювати, тільки фото з паспортом і видали Всекарти, питань ніяких не було про дохід, мама пенсіонер.
Ну всьоо -- намалювали мамі дохід 5К/міс, і от як спробує зняти з депо більше 50К/міс, то буде писати пояснення звідки гроші
Ото якщо плануєте юзать мамусин екк на 100..150К міс, то можна спробувати оформити в застосунку кредліміт, там обов'язково буде оновлення Анкети. Думаю, що кредитку мамі не дадуть, а от Анкетку оновите
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Amethyst
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