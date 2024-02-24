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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 15:10

  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:...ліміт 400к рахується за календарний рік? Тобто на початку нового року старий ліміт списується і рахується новий?
Є обов'язковий для перевірки ліміт на готівкові (в т.ч. і р2р) операції в 400К/міс.
І у кожній банці є ще і свій (секретний) ліміт на внутрішній фінмон, який залежить від Анкети клієнта.
До речі, викупить собі статус ВІПа (Пакет Персона у Мумби) і, думаю, зможете собі виставити ліміт під 1 лімон... ну а чоо :wink: :wink:
Мені от постійно приходить пропоз на Персону у аплікуХу

Нещодавно сагітував маму стати клієнтом Пумб так взагалі анкету не сказали заповнювати, тільки фото з паспортом і видали Всекарти, питань ніяких не було про дохід, мама пенсіонер.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 15:50

  mogicanin1986 написав:
  Amethyst написав:
  mogicanin1986 написав:...ліміт 400к рахується за календарний рік? Тобто на початку нового року старий ліміт списується і рахується новий?
Є обов'язковий для перевірки ліміт на готівкові (в т.ч. і р2р) операції в 400К/міс.
І у кожній банці є ще і свій (секретний) ліміт на внутрішній фінмон, який залежить від Анкети клієнта.
До речі, викупить собі статус ВІПа (Пакет Персона у Мумби) і, думаю, зможете собі виставити ліміт під 1 лімон... ну а чоо :wink: :wink:
Мені от постійно приходить пропоз на Персону у аплікуХу

Нещодавно сагітував маму стати клієнтом Пумб так взагалі анкету не сказали заповнювати, тільки фото з паспортом і видали Всекарти, питань ніяких не було про дохід, мама пенсіонер.

Ну всьоо -- намалювали мамі дохід 5К/міс, і от як спробує зняти з депо більше 50К/міс, то буде писати пояснення звідки гроші :roll:
Ото якщо плануєте юзать мамусин екк на 100..150К міс, то можна спробувати оформити в застосунку кредліміт, там обов'язково буде оновлення Анкети. Думаю, що кредитку мамі не дадуть, а от Анкетку оновите :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:31

Re: ПУМБ

Amethyst, я ось у застосунку банку натискав кнопку отримання кредитного ліміту. Банк відмовив мені в ліміті, але я не побачив оновлення своїх даних у системі. Наприклад, я в банку обслуговуюсь за паспортом-книжка старого зразка, а в Дія в мене закордонний тільки.
Howl
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ПУМБ (5003)
24.02.2024 19:31
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