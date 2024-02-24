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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лют, 2024 15:10
Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
...ліміт 400к рахується за календарний рік? Тобто на початку нового року старий ліміт списується і рахується новий?
Є обов'язковий для перевірки ліміт на готівкові (в т.ч. і р2р) операції в 400К/міс.
І у кожній банці є ще і свій (секретний) ліміт на внутрішній фінмон, який залежить від Анкети клієнта.
До речі, викупить собі статус ВІПа (Пакет Персона у Мумби) і, думаю, зможете собі виставити ліміт під 1 лімон... ну а чоо
Мені от постійно приходить пропоз на Персону у аплікуХу
Нещодавно сагітував маму стати клієнтом Пумб так взагалі анкету не сказали заповнювати, тільки фото з паспортом і видали Всекарти, питань ніяких не було про дохід, мама пенсіонер.
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mogicanin1986
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Додано: Суб 24 лют, 2024 15:50
mogicanin1986 написав: Amethyst написав: mogicanin1986 написав:
...ліміт 400к рахується за календарний рік? Тобто на початку нового року старий ліміт списується і рахується новий?
Є обов'язковий для перевірки ліміт на готівкові (в т.ч. і р2р) операції в 400К/міс.
І у кожній банці є ще і свій (секретний) ліміт на внутрішній фінмон, який залежить від Анкети клієнта.
До речі, викупить собі статус ВІПа (Пакет Персона у Мумби) і, думаю, зможете собі виставити ліміт під 1 лімон... ну а чоо
Мені от постійно приходить пропоз на Персону у аплікуХу
Нещодавно сагітував маму стати клієнтом Пумб так взагалі анкету не сказали заповнювати, тільки фото з паспортом і видали Всекарти, питань ніяких не було про дохід, мама пенсіонер.
Ну всьоо -- намалювали мамі дохід 5К/міс, і от як спробує зняти з депо більше 50К/міс, то буде писати пояснення звідки гроші
Ото якщо плануєте юзать мамусин екк на 100..150К міс, то можна спробувати оформити в застосунку кредліміт, там обов'язково буде оновлення Анкети. Думаю, що кредитку мамі не дадуть, а от Анкетку оновите
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Amethyst
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Додано: Суб 24 лют, 2024 19:31
Amethyst, я ось у застосунку банку натискав кнопку отримання кредитного ліміту. Банк відмовив мені в ліміті, але я не побачив оновлення своїх даних у системі. Наприклад, я в банку обслуговуюсь за паспортом-книжка старого зразка, а в Дія в мене закордонний тільки.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 19:41
Howl написав:
Amethyst, я ось у застосунку банку натискав кнопку отримання кредитного ліміту. Банк відмовив мені в ліміті, але я не побачив оновлення своїх даних у системі. Наприклад, я в банку обслуговуюсь за паспортом-книжка старого зразка, а в Дія в мене закордонний тільки.
Блін, я вже маю ліміт, але теж натиснув, пройшов оновлення даних через Дію: робота, з/п, адреса...а ліміт не підвищили і загальний теж не надали, і 5К нашару теж не дали. Запит в УБКІ був...І шо це тоді таке було. Глюк шолі
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Додано: Суб 24 лют, 2024 20:37
Howl написав:
Amethyst, я ось у застосунку банку натискав кнопку отримання кредитного ліміту. Банк відмовив мені в ліміті, але я не побачив оновлення своїх даних у системі. Наприклад, я в банку обслуговуюсь за паспортом-книжка старого зразка, а в Дія в мене закордонний тільки.
Як побачити в додатку оновлення своїх даних у системі?
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mogicanin1986
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Додано: Суб 24 лют, 2024 21:04
а подскажите кто пробывал изменить - в додатку "налаштування" --- "анкетні дані" их там можно только подтвердить или есть возможность и изменить?
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uaprofi
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Додано: Суб 24 лют, 2024 21:29
Amethyst написав:
теж натиснув, пройшов оновлення даних через Дію: робота, з/п, адреса...а ліміт не підвищили і загальний теж не надали, і 5К нашару теж не дали. Запит в УБКІ був...І шо це тоді таке було.
Ну я це вже пройшов
При натисканні на кнопку отримати кредитний ліміт запускається скорінг із запитом до БКІ, якщо банку щось не подобається, то надасть заповнити анкетку...
mogicanin1986 написав:
Як побачити в додатку оновлення своїх даних у системі?
Замовив виписку по рахунку, там зазначені дані паспортного документа.
uaprofi написав:
а подскажите кто пробывал изменить - в додатку "налаштування" --- "анкетні дані"...
Нещодавно завезли розділ. Треба опробувати. Кнопка оновити там є, але там можна оновити інфу про роботодавця (назву), посаду на роботі, початок роботи, сукупний щомісячний дохід (чистий) і загальна сума операцій за квартал (вказується нахождения за місяць) + тип цих надходжень. Оновлюється без підпису тощо.
ps Amethyst, навіть анкетні дані в розділі "Налаштування\Анкетні дані" не оновилися.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 21:46
Howl написав:
uaprofi писал(а):
а подскажите кто пробывал изменить - в додатку "налаштування" --- "анкетні дані"...
Нещодавно завезли розділ. Треба опробувати. Кнопка оновити там є, але там можна оновити інфу про роботодавця (назву), посаду на роботі, початок роботи, сукупний щомісячний дохід (чистий) і загальна сума операцій за квартал (вказується нахождения за місяць) + тип цих надходжень. Оновлюється без підпису тощо.
в том то и дело что, после попадания в раздел "анкетні дані" - там нельзя изменить ЗП и сумму операций за квартал. Нажимаю кнопку "оновити дані" а там только можно вписать е-майл, куда отправят "договор".
кто пробовал там где то на следующим шаге можно будет поменять ЗП? или этим фактически будет просто подтверждена показанная информация?
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uaprofi
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Додано: Суб 24 лют, 2024 21:50
uaprofi
, сначала указывается адрес электронной почты, на который ничего не приходит (могли добавить верификацию, что адрес указан правильно
), потом переходишь на другой екран с вводом другой информации. В общем, данные обновляются без SMS, Дія и прочих фоток доков. Всё с твоих словах и доступно это делать несколько раз.
ps Поддержка сообщает, что раздел в разработке. Возможно, по добавлению обновления паспортных данных.
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