чому ви так вирішили? Катить, % немає
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:03
Re: ПУМБ
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:08
Може вже щось змінилось, але в кінці 2022 було інакше. Я через пумб онлайн погасив свою кредитку зі своєї всекарта, а при надходжені взяли комсу! І цей момент в описі тарифа прихований, там якраз мова тільки про касу та термінали.
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:12
Чому ви так вирішили?. Можна на пряму поповняти . Але краще поповнити дебетну всекарту а з неї Всеможу. І все не протязі півгодини. Ну повне оновлення даних по погашенню заборгованості на наступний день
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:12
Re: ПУМБ
скільки погашаю Всеможу, ніколи не було комісії, ні з Всекарти ні з карт інших банків. Може ви робили переказ після 18:00? Тоді погашення рахується наступним днем, і відповідно на кредитці буде комісія
Востаннє редагувалось otshelnick1 в Нед 25 лют, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:14
Ага, а ось тут вже цікаво, може якраз саме так і було. Не знав про таке.
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