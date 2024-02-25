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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 499500501502

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ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:03

Re: ПУМБ

  root написав:погашення онлайн з інших карток чи банків не катить?
чому ви так вирішили? Катить, % немає
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:08

Може вже щось змінилось, але в кінці 2022 було інакше. Я через пумб онлайн погасив свою кредитку зі своєї всекарта, а при надходжені взяли комсу! І цей момент в описі тарифа прихований, там якраз мова тільки про касу та термінали.
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:12

  root написав:Привіт пумбівці :)

Підкажіть лайвхаки як правильно користуватись кредиткою всеможу щоб не попастись на % Я так розумію погашення онлайн з інших карток чи банків не катить? Тільки готівкою в касі чи терміналах?

Чому ви так вирішили?. Можна на пряму поповняти . Але краще поповнити дебетну всекарту а з неї Всеможу. І все не протязі півгодини. Ну повне оновлення даних по погашенню заборгованості на наступний день
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:12

Re: ПУМБ

  root написав:Я через пумб онлайн погасив свою кредитку зі своєї всекарта, а при надходжені взяли комсу!
скільки погашаю Всеможу, ніколи не було комісії, ні з Всекарти ні з карт інших банків. Може ви робили переказ після 18:00? Тоді погашення рахується наступним днем, і відповідно на кредитці буде комісія
Востаннє редагувалось otshelnick1 в Нед 25 лют, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:14

Ага, а ось тут вже цікаво, може якраз саме так і було. Не знав про таке.
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 16:07

  pavyak написав:
  root написав:Привіт пумбівці :)

Підкажіть лайвхаки як правильно користуватись кредиткою всеможу щоб не попастись на % Я так розумію погашення онлайн з інших карток чи банків не катить? Тільки готівкою в касі чи терміналах?

Чому ви так вирішили?. Можна на пряму поповняти . Але краще поповнити дебетну всекарту а з неї Всеможу. І все не протязі півгодини. Ну повне оновлення даних по погашенню заборгованості на наступний день

І в такому разі рахуватимуть два лічильники, як любить Лумумба.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 16:18

  feecold написав:І в такому разі рахуватимуть два лічильники, як любить Лумумба.


будьласка поясніть, не розумію де тут прогалина?
root
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  #<1 ... 499500501502
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