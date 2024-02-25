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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:03
root написав:
погашення онлайн з інших карток чи банків не катить?
чому ви так вирішили? Катить, % немає
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otshelnick1
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:08
Може вже щось змінилось, але в кінці 2022 було інакше. Я через пумб онлайн погасив свою кредитку зі своєї всекарта, а при надходжені взяли комсу! І цей момент в описі тарифа прихований, там якраз мова тільки про касу та термінали.
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root
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:12
root написав:
Привіт пумбівці
Підкажіть лайвхаки як правильно користуватись кредиткою всеможу щоб не попастись на % Я так розумію погашення онлайн з інших карток чи банків не катить? Тільки готівкою в касі чи терміналах?
Чому ви так вирішили?. Можна на пряму поповняти . Але краще поповнити дебетну всекарту а з неї Всеможу. І все не протязі півгодини. Ну повне оновлення даних по погашенню заборгованості на наступний день
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pavyak
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:12
root написав:
Я через пумб онлайн погасив свою кредитку зі своєї всекарта, а при надходжені взяли комсу!
скільки погашаю Всеможу, ніколи не було комісії, ні з Всекарти ні з карт інших банків. Може ви робили переказ після 18:00? Тоді погашення рахується наступним днем, і відповідно на кредитці буде комісія
Востаннє редагувалось otshelnick1
в Нед 25 лют, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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otshelnick1
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:14
Ага, а ось тут вже цікаво, може якраз саме так і було. Не знав про таке.
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root
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Додано: Нед 25 лют, 2024 16:07
pavyak написав: root написав:
Привіт пумбівці
Підкажіть лайвхаки як правильно користуватись кредиткою всеможу щоб не попастись на % Я так розумію погашення онлайн з інших карток чи банків не катить? Тільки готівкою в касі чи терміналах?
Чому ви так вирішили?. Можна на пряму поповняти . Але краще поповнити дебетну всекарту а з неї Всеможу
. І все не протязі півгодини. Ну повне оновлення даних по погашенню заборгованості на наступний день
І в такому разі рахуватимуть два лічильники, як любить Лумумба.
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feecold
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Додано: Нед 25 лют, 2024 16:18
feecold написав:
І в такому разі рахуватимуть два лічильники, як любить Лумумба.
будьласка поясніть, не розумію де тут прогалина?
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root
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Додано: Нед 25 лют, 2024 16:27
otshelnick1 написав: root написав:
Я через пумб онлайн погасив свою кредитку зі своєї всекарта, а при надходжені взяли комсу!
скільки погашаю Всеможу, ніколи не було комісії, ні з Всекарти ні з карт інших банків. Може ви робили переказ після 18:00? Тоді погашення рахується наступним днем, і відповідно на кредитці буде комісія[/quo
А яким боком погашення кредитки Всеможу після 18:00 попадає на комісію, якщо це не останній день місяця???
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vsemka
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:22
vsemka написав:
А яким боком погашення кредитки Всеможу після 18:00 попадає на комісію, якщо це не останній день місяця???
мова про комісію за переказ чи зняття кредитних коштів, тобто якщо кошти, що були внесені для погашення будуть опрацьованні до 18:00 - відсотки не будуть нараховані, якщо після 18:00 нарахуються.
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otshelnick1
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