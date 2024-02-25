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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:11
KVV написав: root написав: feecold написав:
І в такому разі рахуватимуть два лічильники, як любить Лумумба.
будьласка поясніть, не розумію де тут прогалина?
поповнення ВсеКарти на 10к, а потім погашення з неї ВсеМожу на 10к ПУМБа більш за все порахує як оборот по клієнту в 20к.
при досягненні таким чином 400к(але не виключно) можна отримати блок рахунків та познайомитися поближче з їхнім фінмоном.
Ми про інше!
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