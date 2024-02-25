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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:11

  KVV написав:
  root написав:
  feecold написав:І в такому разі рахуватимуть два лічильники, як любить Лумумба.
будьласка поясніть, не розумію де тут прогалина?

поповнення ВсеКарти на 10к, а потім погашення з неї ВсеМожу на 10к ПУМБа більш за все порахує як оборот по клієнту в 20к.
при досягненні таким чином 400к(але не виключно) можна отримати блок рахунків та познайомитися поближче з їхнім фінмоном.



Ми про інше!
root
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  #<1 ... 500501502503
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