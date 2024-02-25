ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:11
KVV написав: root написав: feecold написав:
І в такому разі рахуватимуть два лічильники, як любить Лумумба.
будьласка поясніть, не розумію де тут прогалина?
поповнення ВсеКарти на 10к, а потім погашення з неї ВсеМожу на 10к ПУМБа більш за все порахує як оборот по клієнту в 20к.
при досягненні таким чином 400к(але не виключно) можна отримати блок рахунків та познайомитися поближче з їхнім фінмоном.
Ми про інше!
root
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Додано: Нед 25 лют, 2024 21:57
Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.
Hotab
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Додано: Нед 25 лют, 2024 22:00
да то
feecold
якусь дичину запостив по ходу
root
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Додано: Нед 25 лют, 2024 23:09
Дичак це
root постить про коміс по внутрішньобанку і захований момент у тарифі. п.с. Не підходить my information - ну самі, самі, самі, вперед.
feecold
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Додано: Нед 25 лют, 2024 23:14
feecold написав:
Дичак це root постить про коміс по внутрішньобанку і захований момент у тарифі.
п.с. Не підходить my information - ну самі, самі, самі, вперед.
Ну по перше я не обзиваюсь і на особистості не переходив, це тільки моя реакція на Ваш текст. Фільтруйте будьласка. А текст там і правда дичина, мова про комісія-кредитка а Ви мені нагнули фінмон
)))
root
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Додано: Нед 25 лют, 2024 23:22
root написав:
да то
feecold
якусь дичину запостив по ходу
Та ну? Хто б говорив про переходи на особистостi.
Мабуть пан хфантазер. Я взагалі відповів
pavyak
і аж ніяк вашу персону не чіпав.
feecold
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Додано: Нед 25 лют, 2024 23:41
Hotab написав:
Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.
А який це банк 200 тисяч р2р за один раз випускає?
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