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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 19:11

  KVV написав:
  root написав:
  feecold написав:І в такому разі рахуватимуть два лічильники, як любить Лумумба.
будьласка поясніть, не розумію де тут прогалина?

поповнення ВсеКарти на 10к, а потім погашення з неї ВсеМожу на 10к ПУМБа більш за все порахує як оборот по клієнту в 20к.
при досягненні таким чином 400к(але не виключно) можна отримати блок рахунків та познайомитися поближче з їхнім фінмоном.



Ми про інше!
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 21:57

Re: ПУМБ

Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 22:00

да то feecold якусь дичину запостив по ходу :)
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 23:09

Дичак це root постить про коміс по внутрішньобанку і захований момент у тарифі.
п.с. Не підходить my information - ну самі, самі, самі, вперед.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 23:14

  feecold написав:Дичак це root постить про коміс по внутрішньобанку і захований момент у тарифі.
п.с. Не підходить my information - ну самі, самі, самі, вперед.


Ну по перше я не обзиваюсь і на особистості не переходив, це тільки моя реакція на Ваш текст. Фільтруйте будьласка. А текст там і правда дичина, мова про комісія-кредитка а Ви мені нагнули фінмон :))))
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 23:22

  root написав:да то feecold якусь дичину запостив по ходу :)

Та ну? Хто б говорив про переходи на особистостi. :lol:
Мабуть пан хфантазер. Я взагалі відповів pavyak і аж ніяк вашу персону не чіпав.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 23:27

Ок, хоч на форумі давайте мирно жити ;)
root
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 23:41

  Hotab написав:Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.


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А який це банк 200 тисяч р2р за один раз випускає?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 23:46

посетитель , то по реквізитам.
Hotab
 
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