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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 501502503504

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 06:36

  Hotab написав:посетитель , то по реквізитам.

По СЕП Альтбанк ( на скрін сума 25000 ) постійно повільно зараховує. Взагалі можете подивитися, що надходжень за рік якщо було більше 1млн грн і ви не підприємцем говорить дуже давні стосунки і постійні надходження.
sens
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  #<1 ... 501502503504
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