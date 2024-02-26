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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2024 06:36
Hotab написав:посетитель
, то по реквізитам.
По СЕП Альтбанк ( на скрін сума 25000 ) постійно повільно зараховує. Взагалі можете подивитися, що надходжень за рік якщо було більше 1млн грн і ви не підприємцем говорить дуже давні стосунки і постійні надходження.
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