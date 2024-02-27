По СЕП Альтбанк ( на скрін сума 25000 ) постійно повільно зараховує. Взагалі можете подивитися, що надходжень за рік якщо було більше 1млн грн і ви не підприємцем говорить дуже давні стосунки і постійні надходження.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лют, 2024 06:36
Додано: Вів 27 лют, 2024 11:44
Нічого не міняється. Якийсь набір слів з незрозумілими відмінками (закінченнями) , а головне незрозуміло до чого це все.
Може не треба, а?
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