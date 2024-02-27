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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 501502503504

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:17

  посетитель написав:
  Hotab написав:Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.


Зображення Зображення

А який це банк 200 тисяч р2р за один раз випускає?


Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:20

  uaprofi написав:
  Hotab написав:Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.



понимаете - у вас наверное и дека соответствующая есть. и деньги соответствующие статусу.
а если студент к примеру 30 раз в месяц по 29К туда сюда сделает, как ему єто объяснять? (870К оборота выходит и входит)
нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками через моно,бвр,ізі,спорт,ощад,сенс,кредо та поверніть назад . Зможете на 1000 грн виявити в якому банку швидше зупинять рух
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