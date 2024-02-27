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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 501502503504 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 64 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 9 2- Погане. Некомпетентне. 14% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 21 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 14 Всього голосів : 64 Додано: Вів 27 лют, 2024 14:17 посетитель написав: Hotab написав: Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.

Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.





Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.

А який це банк 200 тисяч р2р за один раз випускає? А який це банк 200 тисяч р2р за один раз випускає?



Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку sens

Повідомлень: 15985 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 875 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 лют, 2024 14:20 uaprofi написав: Hotab написав: Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.

Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.



Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.



понимаете - у вас наверное и дека соответствующая есть. и деньги соответствующие статусу.

а если студент к примеру 30 раз в месяц по 29К туда сюда сделает, как ему єто объяснять? (870К оборота выходит и входит) понимаете - у вас наверное и дека соответствующая есть. и деньги соответствующие статусу.а если студент к примеру 30 раз в месяц по 29К туда сюда сделает, как ему єто объяснять? (870К оборота выходит и входит) нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками через моно,бвр,ізі,спорт,ощад,сенс,кредо та поверніть назад . Зможете на 1000 грн виявити в якому банку швидше зупинять рух нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками через моно,бвр,ізі,спорт,ощад,сенс,кредо та поверніть назад . Зможете на 1000 грн виявити в якому банку швидше зупинять рух sens

Повідомлень: 15985 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 875 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 501502503504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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