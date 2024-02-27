Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:17
Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:20
нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками через моно,бвр,ізі,спорт,ощад,сенс,кредо та поверніть назад . Зможете на 1000 грн виявити в якому банку швидше зупинять рух
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