Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:17
Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:20
нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками через моно,бвр,ізі,спорт,ощад,сенс,кредо та поверніть назад . Зможете на 1000 грн виявити в якому банку швидше зупинять рух
Додано: Сер 28 лют, 2024 11:57
А де тарифи на все можу онлайн можна подивитися? Якщо хто знає киньте будь ласка посилання.А то так заховали що хрєн знайдеш.
Додано: Сер 28 лют, 2024 12:08
Re: ПУМБ
посетитель, дивись у ДКБО (десь у кінці). Окремих тарифів немає.
Додано: Сер 28 лют, 2024 13:36
Може хто не знає… Поки не відкрив фізичний пластик, по віртуалці знімати в касі євро з комсою.
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