RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 501502503504

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:17

  посетитель написав:
  Hotab написав:Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.


Зображення Зображення

А який це банк 200 тисяч р2р за один раз випускає?


Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15997
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 14:20

  uaprofi написав:
  Hotab написав:Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.



понимаете - у вас наверное и дека соответствующая есть. и деньги соответствующие статусу.
а если студент к примеру 30 раз в месяц по 29К туда сюда сделает, как ему єто объяснять? (870К оборота выходит и входит)
нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками через моно,бвр,ізі,спорт,ощад,сенс,кредо та поверніть назад . Зможете на 1000 грн виявити в якому банку швидше зупинять рух
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15997
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:57

А де тарифи на все можу онлайн можна подивитися? Якщо хто знає киньте будь ласка посилання.А то так заховали що хрєн знайдеш.
посетитель
 
Повідомлень: 968
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:08

Re: ПУМБ

посетитель, дивись у ДКБО (десь у кінці). Окремих тарифів немає.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5859
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 13:36

Може хто не знає… Поки не відкрив фізичний пластик, по віртуалці знімати в касі євро з комсою.
Hotab
 
Повідомлень: 11133
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:32

  Hotab написав:Може хто не знає… Поки не відкрив фізичний пластик, по віртуалці знімати в касі євро з комсою.
все кто мог, давно всьо с Пумба позабирали.
Максимум, это пользуют кэшбэк.

Когда-то многие держали там по 500$ и 500€ для каруселей - щас смысла вообще нет.

И Евро там последний раз по сносной цене продавалось то ли в ноябре, то ли в октябре.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4461
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1537 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:50

  flysoulfly написав:
  Hotab написав:Може хто не знає… Поки не відкрив фізичний пластик, по віртуалці знімати в касі євро з комсою.
все кто мог, давно всьо с Пумба позабирали.
Максимум, это пользуют кэшбэк.

Когда-то многие держали там по 500$ и 500€ для каруселей - щас смысла вообще нет.

И Евро там последний раз по сносной цене продавалось то ли в ноябре, то ли в октябре.

Фізичні картки,добрий сервіс,можна замовити готівку,є депозит в трьох валютах.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15997
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:54

Пубм прислав пуш, уйма змін

Шановні клієнти. 29.03.2024 набуває чинності оновлена Публічна пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в якій будуть такі зміни:
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info
greenozon
 
Повідомлень: 16024
З нами з: 01.06.14
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:59

flysoulfly ,

И Евро там последний раз по сносной цене продавалось то ли в ноябре, то ли в октябре.


Саме 3м+ і пройшло ж..
Hotab
 
Повідомлень: 11133
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:42

  greenozon написав:Пубм прислав пуш, уйма змін

Шановні клієнти. 29.03.2024 набуває чинності оновлена Публічна пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в якій будуть такі зміни:
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info

А що за 30 днів анонсувати зміни вже не потрібно?
Дивлюся, узаконюють ненав'язливо свої дії щодо блокування коштів. Загальний тренд на (щастя) електронні гроші повзучою сапою продовжує свій рух.
feecold
 
Повідомлень: 86
З нами з: 14.08.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 501502503504
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: feecold, melkh, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.