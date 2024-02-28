ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2024 14:17
посетитель написав: Hotab написав:
Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.
А який це банк 200 тисяч р2р за один раз випускає?
Є безготівкові надходження, зняття по операціях не видно . Коли буде спроба зняти, можливо з'являються 999999 в застосунку
sens
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Додано: Вів 27 лют, 2024 14:20
uaprofi написав: Hotab написав:
Жодних документів про доходи ПУМБа не просила ніколи.
Рахунок юзав для розкидки по картам інших банків. Ну і інколи конвертдепо відкривав.
понимаете - у вас наверное и дека соответствующая есть. и деньги соответствующие статусу.
а если студент к примеру 30 раз в месяц по 29К туда сюда сделает, как ему єто объяснять? (870К оборота выходит и входит)
нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками через моно,бвр,ізі,спорт,ощад,сенс,кредо та поверніть назад . Зможете на 1000 грн виявити в якому банку швидше зупинять рух
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Додано: Сер 28 лют, 2024 11:57
А де тарифи на все можу онлайн можна подивитися? Якщо хто знає киньте будь ласка посилання.А то так заховали що хрєн знайдеш.
посетитель
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Додано: Сер 28 лют, 2024 12:08
посетитель, дивись у ДКБО (десь у кінці). Окремих тарифів немає.
Howl
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Додано: Сер 28 лют, 2024 13:36
Може хто не знає… Поки не відкрив фізичний пластик, по віртуалці знімати в касі євро з комсою.
Hotab
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Додано: Сер 28 лют, 2024 14:32
Hotab написав:
Може хто не знає… Поки не відкрив фізичний пластик, по віртуалці знімати в касі євро з комсою.
все кто мог, давно всьо с Пумба позабирали.
Максимум, это пользуют кэшбэк.
Когда-то многие держали там по 500$ и 500€ для каруселей - щас смысла вообще нет.
И Евро там последний раз по сносной цене продавалось то ли в ноябре, то ли в октябре.
flysoulfly
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:50
flysoulfly написав: Hotab написав:
Може хто не знає… Поки не відкрив фізичний пластик, по віртуалці знімати в касі євро з комсою.
все кто мог, давно всьо с Пумба позабирали.
Максимум, это пользуют кэшбэк.
Когда-то многие держали там по 500$ и 500€ для каруселей - щас смысла вообще нет.
И Евро там последний раз по сносной цене продавалось то ли в ноябре, то ли в октябре.
Фізичні картки,добрий сервіс,можна замовити готівку,є депозит в трьох валютах.
sens
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:54
Пубм прислав пуш, уйма змін
Шановні клієнти. 29.03.2024 набуває чинності оновлена Публічна пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в якій будуть такі зміни:
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info
greenozon
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:59
flysoulfly
,
И Евро там последний раз по сносной цене продавалось то ли в ноябре, то ли в октябре.
Саме 3м+ і пройшло ж..
Hotab
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:42
greenozon написав:
Пубм прислав пуш, уйма змін
Шановні клієнти. 29.03.2024 набуває чинності оновлена Публічна пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в якій будуть такі зміни:
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info
А що за 30 днів анонсувати зміни вже не потрібно?
Дивлюся, узаконюють ненав'язливо свої дії щодо блокування коштів. Загальний тренд на (щастя) електронні гроші повзучою сапою продовжує свій рух.
feecold
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