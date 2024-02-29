ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лют, 2024 22:00
feecold написав: greenozon написав:
Пубм прислав пуш, уйма змін
Шановні клієнти. 29.03.2024 набуває чинності оновлена Публічна пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в якій будуть такі зміни:
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info
А що за 30 днів анонсувати зміни вже не потрібно?
Дивлюся, узаконюють ненав'язливо свої дії щодо блокування коштів.
Як раз за тридцять днів.А чим саме узаконюють?Що там таке?
посетитель
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Додано: Сер 28 лют, 2024 22:16
посетитель написав: feecold написав: greenozon написав:
Пубм прислав пуш, уйма змін
Шановні клієнти. 29.03.2024 набуває чинності оновлена Публічна пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в якій будуть такі зміни:
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info
А що за 30 днів анонсувати зміни вже не потрібно?
Дивлюся, узаконюють ненав'язливо свої дії щодо блокування коштів.
Як раз за тридцять днів.А чим саме узаконюють?Що там таке?
Саме так, очі підводять. Дякую.
- додано уточнення, що операції за рахунком проводяться з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, спрямованого на забезпечення дотримання вимог валютного законодавства;
- уточнено, що зобов’язання повідомляти Банк про будь-які зміни у документах розповсюджується і на випадок надання Банку копій таких документів (зокрема, наданих при встановлені родинних зв'язків);
feecold
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Додано: Чет 29 лют, 2024 07:31
sens написав:
нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками
помните у Аллы акция была за 50К оборота платили 500 орехов?
поляки себя вели прилично.
просто так не хочу - должен быть хоть какой то экономический смысл.
вот если бы пумба доплачивала за отправленные п2п я бы попробовал.
ведь было время давали 100 грн. за перевод по номеру телефона.
а сейчас никаких акций, а как никак 29 февраля, даже сильпо людей радует
uaprofi
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:11
3-D Secure у всех корректно работает?
Howl
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:30
А що там за зміни в тарифах за обслуговування кредитної картки, ні хто не в курсі? А то анонс змін надіслали, а посилання не відкриває
novichok
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:02
novichok написав:
А що там за зміни в тарифах за обслуговування кредитної картки, ні хто не в курсі? А то анонс змін надіслали, а посилання не відкриває
див.
viewtopic.php?p=5691856#p5691856
нафіг інтрестінг
Amethyst
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Додано: Чет 29 лют, 2024 23:04
Прошу допомоги!
Оплата, наприклад, комуналю цього місяця після 23 години 29.02 вже пройде по кредитці в рахунок наступного місяця чи ні?
feecold
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