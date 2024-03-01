sens написав:нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками
помните у Аллы акция была за 50К оборота платили 500 орехов? поляки себя вели прилично. просто так не хочу - должен быть хоть какой то экономический смысл. вот если бы пумба доплачивала за отправленные п2п я бы попробовал. ведь было время давали 100 грн. за перевод по номеру телефона. а сейчас никаких акций, а как никак 29 февраля, даже сильпо людей радует
В кредитках ПУМБа пока человек новый, поэтому удивило, что оплата, сделанная 29.02.24 в 0:11 попала в использованный кредитный лимит февраля. Это же меньше, чем за 24 часа до конца месяца. А как же классические два дня на проведение операции?
В конце января покупки/оплаты не делал, но в декабре все оплаты за 30-31-е пошли в лимит января. А тут почему оплата в последний день осталась в текущем месяце? У ПУМБа вне зависимости от количества дней в месяце на следующий месяц переходят покупки только от 30-31-го числа? А если в феврале нет 30-31-го, то ничего и не переходит? Так? Это всегда так будет по февралям?
А если 30-31-е - суббота-воскресенье, как в этом марте, то покупки за 28-29 всё равно не попадут в лимит апреля и останутся в использованном лимите марта?
candidat написав:В кредитках ПУМБа пока человек новый, поэтому удивило, что оплата, сделанная 29.02.24 в 0:11 попала в использованный кредитный лимит февраля. Это же меньше, чем за 24 часа до конца месяца. А как же классические два дня на проведение операции?
В конце января покупки/оплаты не делал, но в декабре все оплаты за 30-31-е пошли в лимит января. А тут почему оплата в последний день осталась в текущем месяце? У ПУМБа вне зависимости от количества дней в месяце на следующий месяц переходят покупки только от 30-31-го числа? А если в феврале нет 30-31-го, то ничего и не переходит? Так? Это всегда так будет по февралям?
А если 30-31-е - суббота-воскресенье, как в этом марте, то покупки за 28-29 всё равно не попадут в лимит апреля и останутся в использованном лимите марта?
У Мумбы оч. шустрый клиринг. Оту вашу хотелку можна харантировать ну разве шо дето после 20:00 в РД. Ещё ж зависит от хар-ка той траты. Например, оплаты через сервис самой Мумбы проводятся мнгновенно в опердн!!
ПС. А приколы с НГ -- ну то приколы с НГ. Там много чего антиресного случается Мумбе вааще пофиг на те Сб, Вс... Впрочем как теперь и многим банкам, шо перешли на СЕП 4.0
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