Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:01

В кредитках ПУМБа пока человек новый, поэтому удивило, что оплата, сделанная 29.02.24 в 0:11 попала в использованный кредитный лимит февраля. Это же меньше, чем за 24 часа до конца месяца. А как же классические два дня на проведение операции?



В конце января покупки/оплаты не делал, но в декабре все оплаты за 30-31-е пошли в лимит января. А тут почему оплата в последний день осталась в текущем месяце?

У ПУМБа вне зависимости от количества дней в месяце на следующий месяц переходят покупки только от 30-31-го числа? А если в феврале нет 30-31-го, то ничего и не переходит? Так? Это всегда так будет по февралям?



А если 30-31-е - суббота-воскресенье, как в этом марте, то покупки за 28-29 всё равно не попадут в лимит апреля и останутся в использованном лимите марта?