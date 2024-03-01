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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:00

  feecold написав:
  greenozon написав:Пубм прислав пуш, уйма змін

Шановні клієнти. 29.03.2024 набуває чинності оновлена Публічна пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в якій будуть такі зміни:
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info

А що за 30 днів анонсувати зміни вже не потрібно?
Дивлюся, узаконюють ненав'язливо свої дії щодо блокування коштів.

Як раз за тридцять днів.А чим саме узаконюють?Що там таке?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:16

  посетитель написав:
  feecold написав:
  greenozon написав:Пубм прислав пуш, уйма змін

Шановні клієнти. 29.03.2024 набуває чинності оновлена Публічна пропозиції АТ «ПУМБ» на укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в якій будуть такі зміни:
https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info

А що за 30 днів анонсувати зміни вже не потрібно?
Дивлюся, узаконюють ненав'язливо свої дії щодо блокування коштів.

Як раз за тридцять днів.А чим саме узаконюють?Що там таке?

Саме так, очі підводять. Дякую.

- додано уточнення, що операції за рахунком проводяться з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, спрямованого на забезпечення дотримання вимог валютного законодавства;

- уточнено, що зобов’язання повідомляти Банк про будь-які зміни у документах розповсюджується і на випадок надання Банку копій таких документів (зокрема, наданих при встановлені родинних зв'язків);
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 07:31

Re: ПУМБ

  sens написав:нащо такі обмеження?) Отримали стипендію 1000 грн зробіть за місяць транзит між своїми рахунками


помните у Аллы акция была за 50К оборота платили 500 орехов?
поляки себя вели прилично.
просто так не хочу - должен быть хоть какой то экономический смысл.
вот если бы пумба доплачивала за отправленные п2п я бы попробовал.
ведь было время давали 100 грн. за перевод по номеру телефона.
а сейчас никаких акций, а как никак 29 февраля, даже сильпо людей радует
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:11

Re: ПУМБ

3-D Secure у всех корректно работает?
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:30

А що там за зміни в тарифах за обслуговування кредитної картки, ні хто не в курсі? А то анонс змін надіслали, а посилання не відкриває
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:02

  novichok написав:А що там за зміни в тарифах за обслуговування кредитної картки, ні хто не в курсі? А то анонс змін надіслали, а посилання не відкриває

див. viewtopic.php?p=5691856#p5691856
нафіг інтрестінг
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:01

В кредитках ПУМБа пока человек новый, поэтому удивило, что оплата, сделанная 29.02.24 в 0:11 попала в использованный кредитный лимит февраля. Это же меньше, чем за 24 часа до конца месяца. А как же классические два дня на проведение операции?

В конце января покупки/оплаты не делал, но в декабре все оплаты за 30-31-е пошли в лимит января. А тут почему оплата в последний день осталась в текущем месяце?
У ПУМБа вне зависимости от количества дней в месяце на следующий месяц переходят покупки только от 30-31-го числа? А если в феврале нет 30-31-го, то ничего и не переходит? Так? Это всегда так будет по февралям?

А если 30-31-е - суббота-воскресенье, как в этом марте, то покупки за 28-29 всё равно не попадут в лимит апреля и останутся в использованном лимите марта?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:10

  candidat написав:В кредитках ПУМБа пока человек новый, поэтому удивило, что оплата, сделанная 29.02.24 в 0:11 попала в использованный кредитный лимит февраля. Это же меньше, чем за 24 часа до конца месяца. А как же классические два дня на проведение операции?

В конце января покупки/оплаты не делал, но в декабре все оплаты за 30-31-е пошли в лимит января. А тут почему оплата в последний день осталась в текущем месяце?
У ПУМБа вне зависимости от количества дней в месяце на следующий месяц переходят покупки только от 30-31-го числа? А если в феврале нет 30-31-го, то ничего и не переходит? Так? Это всегда так будет по февралям?

А если 30-31-е - суббота-воскресенье, как в этом марте, то покупки за 28-29 всё равно не попадут в лимит апреля и останутся в использованном лимите марта?

У Мумбы оч. шустрый клиринг. Оту вашу хотелку можна харантировать ну разве шо дето после 20:00 в РД.
Ещё ж зависит от хар-ка той траты. Например, оплаты через сервис самой Мумбы проводятся мнгновенно в опердн!!

ПС. А приколы с НГ -- ну то приколы с НГ. Там много чего антиресного случается :lol:
Мумбе вааще пофиг на те Сб, Вс... Впрочем как теперь и многим банкам, шо перешли на СЕП 4.0
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:20

Акція «Весна з Ria» та ПУМБ: кешбеки за перекази

ПУМБ разом із партнером - міжнародною системою переказів Ria Money Transfer підготували чудовий подарунок усім клієнтам банка - можливість отримати кешбек 200 грн або 1000 грн за отримані грошові перекази у мобільному застосунку ПУМБ Online. Зверніть увагу, що один учасник може отримати обидва кешбеки.

Умови участі: з 1.03.2024 по 31.05.2024 отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у застосунку банка на суму від 50 USD/EUR. Розіграш кешбеків відбудеться у 3 етапи за допомогою сервісу random.org.

Більш детальна інформація за посиланням: https://news.finance.ua/ua/akciya-vesna ... a-perekazy
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