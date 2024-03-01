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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:28
Amethyst написав:
ну разве шо дето после 20:00 в РД.
електропостачання 29-го о 19:15 вже в квітні. Але сама сплата якось дивно пройшла, через СМС
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