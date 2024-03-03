електропостачання 29-го о 19:15 вже в квітні. Але сама сплата якось дивно пройшла, через СМС
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:28
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:11
Re: ПУМБ
Во-1х, у ПУМБа РД всегда 30 (у некоторых еще есть 10 и 20). Не 31го!!
Во-2х. Железного ничо нет. Эксперим-те, можете действительно поискать "своё" время, которое часто зависит от места и способа платежа. Ну норм.
Я када-то(лет 5 назад!!) нормально юзал погашение кредитки до 19-30 в РД, а щас в апликухе однозначно указано: до 18:00 в РД. Особой веры банке в этих дедлайнах нет, но написано жжжж
Додано: Нед 03 бер, 2024 11:02
Re: ПУМБ
Як отримати виписку окремо за 2022 і за 2023 рік?
В додатку помісячно, але тільки з березня 2023 року
Додано: Нед 03 бер, 2024 11:30
Re: ПУМБ
Додано: Нед 03 бер, 2024 11:48
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