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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:28
Amethyst написав:
ну разве шо дето после 20:00 в РД.
електропостачання 29-го о 19:15 вже в квітні. Але сама сплата якось дивно пройшла, через СМС
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kulikrom
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:11
candidat написав:
А что теперь с ПУМБом делать? Даже если 30-31-е сб-вс, оплачивать по 29-е включительно, ждать позднего вечера 30-го или даже полночи на 31-е, и только тогда платить? Только в таком случае перейдет на следующий месяц? Это железно? Экспериментировать бесполезно?
Во-1х, у ПУМБа РД всегда 30 (у некоторых еще есть 10 и 20). Не 31го!!
Во-2х. Железного ничо нет. Эксперим-те, можете действительно поискать "своё" время, которое часто зависит от места и способа платежа. Ну норм.
Я када-то(лет 5 назад!!) нормально юзал погашение кредитки до 19-30 в РД, а щас в апликухе однозначно указано: до 18:00 в РД. Особой веры банке в этих дедлайнах нет, но написано жжжж
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Amethyst
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:02
Як отримати виписку окремо за 2022 і за 2023 рік?
В додатку помісячно, але тільки з березня 2023 року
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Hennady
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:30
Amethyst написав:
ПУМБа РД всегда 30
і навіть в лютому?
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greenozon
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:48
greenozon написав: Amethyst написав:
ПУМБа РД всегда 30
і навіть в лютому?
хі-хі. Думаю по наполегливим запитам клієнтів ПУМБа зробить і в лютому
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Amethyst
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Додано: Нед 03 бер, 2024 14:03
Hennady
Вітаємо!
Рекомендуємо написати нам в чат-підтримку ПУМБ online або зателефонувати на гарячу лінію банку. Ми сформуємо виписку за потрібний Вам період.
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
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PUMB
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Додано: Пон 04 бер, 2024 08:15
З'явилося нове завдання у мої нагороди
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rosstikf
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Додано: Пон 04 бер, 2024 08:34
rosstikf написав:
З'явилося нове завдання у мої нагороди
Це не у всіх. Такі пропозиції здебільшого індивідуальні
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Hennady
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Додано: Пон 04 бер, 2024 08:37
PUMB написав:Hennady
Вітаємо!
Рекомендуємо написати нам в чат-підтримку ПУМБ online або зателефонувати на гарячу лінію банку. Ми сформуємо виписку за потрібний Вам період.
Так, дякую. Звернувся у вихідний день (неділю). Людмила - супер працівник. Отримав і довідки для декларації і виписки. Спочатку було надано у форматі pdf, попросив у форматі xls - будь ласка - це супер. Але погано, так, на майбутнє, що у форматі xls - всі цифри у текстовому форматі.
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Hennady
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