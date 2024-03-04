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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:28

  Amethyst написав:ну разве шо дето после 20:00 в РД.

електропостачання 29-го о 19:15 вже в квітні. Але сама сплата якось дивно пройшла, через СМС
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:11

Re: ПУМБ

  candidat написав:А что теперь с ПУМБом делать? Даже если 30-31-е сб-вс, оплачивать по 29-е включительно, ждать позднего вечера 30-го или даже полночи на 31-е, и только тогда платить? Только в таком случае перейдет на следующий месяц? Это железно? Экспериментировать бесполезно?
Во-1х, у ПУМБа РД всегда 30 (у некоторых еще есть 10 и 20). Не 31го!!
Во-2х. Железного ничо нет. Эксперим-те, можете действительно поискать "своё" время, которое часто зависит от места и способа платежа. Ну норм.
Я када-то(лет 5 назад!!) нормально юзал погашение кредитки до 19-30 в РД, а щас в апликухе однозначно указано: до 18:00 в РД. Особой веры банке в этих дедлайнах нет, но написано жжжж 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:02

Re: ПУМБ

Як отримати виписку окремо за 2022 і за 2023 рік?
В додатку помісячно, але тільки з березня 2023 року
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:30

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:ПУМБа РД всегда 30

і навіть в лютому? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:48

  greenozon написав:
  Amethyst написав:ПУМБа РД всегда 30

і навіть в лютому? :)

хі-хі. Думаю по наполегливим запитам клієнтів ПУМБа зробить і в лютому
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 14:03

Hennady

Вітаємо!
Рекомендуємо написати нам в чат-підтримку ПУМБ online або зателефонувати на гарячу лінію банку. Ми сформуємо виписку за потрібний Вам період.
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 08:15

Re: ПУМБ

З'явилося нове завдання у мої нагородиЗображення
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 08:34

  rosstikf написав:З'явилося нове завдання у мої нагороди

Це не у всіх. Такі пропозиції здебільшого індивідуальні
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 08:37

  PUMB написав:Hennady
Вітаємо!
Рекомендуємо написати нам в чат-підтримку ПУМБ online або зателефонувати на гарячу лінію банку. Ми сформуємо виписку за потрібний Вам період.

Так, дякую. Звернувся у вихідний день (неділю). Людмила - супер працівник. Отримав і довідки для декларації і виписки. Спочатку було надано у форматі pdf, попросив у форматі xls - будь ласка - це супер. Але погано, так, на майбутнє, що у форматі xls - всі цифри у текстовому форматі.
Hennady
 
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