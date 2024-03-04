При реєстрації в додатку ПУМБ онлайн за кордоном не приходить СМС
на номер українського опереатора в роумінгу.
При цьому СМС від інших абонентів приходить.
Це обмеження на стороні банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 18:50
Реєстрація в додатку ПУМБ онлайн за кордоном
При реєстрації в додатку ПУМБ онлайн за кордоном не приходить СМС
на номер українського опереатора в роумінгу.
При цьому СМС від інших абонентів приходить.
Це обмеження на стороні банку?
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