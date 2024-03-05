Додано: Вів 05 бер, 2024 09:21

Банк обманывает граждан Украины, применяя маркетинговые уловки, которые на их взгляд, являются совершенно нормальными. Суть обмана - заманивают кредитными лимитами, оплатами частями, вы приходите в банк (или удаленно) тратите свое время на регистрацию и получение кредитной карты, СОГЛАСОВЫВАЕТЕ кредитный лимит, это собственно то, ради чего вы пришли в банк, но на выходе, при попытке воспользоваться кредитом в рамках как согласованного лимита, так и значительно меньшей суммы, вам банк отказывает в получении этой суммы кредита (речь об оплате частями на розетке и т.п.). Аргумент - банк имеет права без объяснения причин отказать. Согласитесь, это какой то бред, ты пришел в банк, задал конкретный вопрос, тебе сказали да, но на выходе, после того, когда тебе ВПАРИЛИ карту, ты не можешь воспользоваться тем, ради чего потратил своё время. Если в моно, привате в мобильном приложении написан лимит, то он согласованный, и ты можешь им пользоваться. Тут же тебя обманули - впарили карту и всё.

Или я не прав?