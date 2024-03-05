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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 18:50
При реєстрації в додатку ПУМБ онлайн за кордоном не приходить СМС
на номер українського опереатора в роумінгу.
При цьому СМС від інших абонентів приходить.
Це обмеження на стороні банку?
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amatorodessa
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Додано: Вів 05 бер, 2024 09:21
Банк обманывает граждан Украины, применяя маркетинговые уловки, которые на их взгляд, являются совершенно нормальными. Суть обмана - заманивают кредитными лимитами, оплатами частями, вы приходите в банк (или удаленно) тратите свое время на регистрацию и получение кредитной карты, СОГЛАСОВЫВАЕТЕ кредитный лимит, это собственно то, ради чего вы пришли в банк, но на выходе, при попытке воспользоваться кредитом в рамках как согласованного лимита, так и значительно меньшей суммы, вам банк отказывает в получении этой суммы кредита (речь об оплате частями на розетке и т.п.). Аргумент - банк имеет права без объяснения причин отказать. Согласитесь, это какой то бред, ты пришел в банк, задал конкретный вопрос, тебе сказали да, но на выходе, после того, когда тебе ВПАРИЛИ карту, ты не можешь воспользоваться тем, ради чего потратил своё время. Если в моно, привате в мобильном приложении написан лимит, то он согласованный, и ты можешь им пользоваться. Тут же тебя обманули - впарили карту и всё.
Или я не прав?
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Примат
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Додано: Вів 05 бер, 2024 10:03
Примат написав:
задал конкретный вопрос, тебе сказали да
Такое может произойти в ЛЮБОМ банке, и в Моне и в Привате.
Ото "да" від банки треба ЗАВЖДИ розуміти як "можливо".
Більше того, якщо от ви зараз за недоречної обіди просто закриєте кредитку, то вже більше ніколи... ну от прям зовсім ніколи не отримаєте тута кредліміту.
ПУМБа одна з банок, яка таки зараз регулярно підвищує кредліміт.
Яка у вас КІ, рейтинг УБКІ, скільки кредиток зараз юзаєте?
Може просто почекати, покористуватися дебеткою, ну 2..3 міс і все станеться )
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Amethyst
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Додано: Вів 05 бер, 2024 10:09
Примат написав:
Банк обманывает граждан Украины, применяя маркетинговые уловки, которые на их взгляд, являются совершенно нормальными. Суть обмана - заманивают кредитными лимитами, оплатами частями, вы приходите в банк (или удаленно) тратите свое время на регистрацию и получение кредитной карты, СОГЛАСОВЫВАЕТЕ кредитный лимит, это собственно то, ради чего вы пришли в банк, но на выходе, при попытке воспользоваться кредитом в рамках как согласованного лимита, так и значительно меньшей суммы, вам банк отказывает в получении этой суммы кредита (речь об оплате частями на розетке и т.п.). Аргумент - банк имеет права без объяснения причин отказать. Согласитесь, это какой то бред, ты пришел в банк, задал конкретный вопрос, тебе сказали да, но на выходе, после того, когда тебе ВПАРИЛИ карту, ты не можешь воспользоваться тем, ради чего потратил своё время. Если в моно, привате в мобильном приложении написан лимит, то он согласованный, и ты можешь им пользоваться. Тут же тебя обманули - впарили карту и всё.
Или я не прав?
Как и где вам впарили кредитку?
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idealstorm
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Додано: Вів 05 бер, 2024 10:18
idealstorm написав: Примат написав:
Банк обманывает граждан Украины, применяя маркетинговые уловки, которые на их взгляд, являются совершенно нормальными. Суть обмана - заманивают кредитными лимитами, оплатами частями, вы приходите в банк (или удаленно) тратите свое время на регистрацию и получение кредитной карты, СОГЛАСОВЫВАЕТЕ кредитный лимит, это собственно то, ради чего вы пришли в банк, но на выходе, при попытке воспользоваться кредитом в рамках как согласованного лимита, так и значительно меньшей суммы, вам банк отказывает в получении этой суммы кредита (речь об оплате частями на розетке и т.п.). Аргумент - банк имеет права без объяснения причин отказать. Согласитесь, это какой то бред, ты пришел в банк, задал конкретный вопрос, тебе сказали да, но на выходе, после того, когда тебе ВПАРИЛИ карту, ты не можешь воспользоваться тем, ради чего потратил своё время. Если в моно, привате в мобильном приложении написан лимит, то он согласованный, и ты можешь им пользоваться. Тут же тебя обманули - впарили карту и всё.
Или я не прав?
Как и где вам впарили кредитку?
ну как бы все описал выше, пришел в банк, уточнил с з/п 100+ тыс какая будет сумма кредита, сказали, 50 тыс на оплату частями, ну ок, открывайте, по факту не работает, зачем я тратил свое время и сотрудников банка?
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Примат
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Додано: Вів 05 бер, 2024 10:20
Amethyst написав:
Яка у вас КІ, рейтинг УБКІ, скільки кредиток зараз юзаєте?
не знаю таких "слов"
Использую всегда моно, а тут решил почему бы не взять карту ПУМБ, где оплата частями до 20 месяцев, я еще тогда подумал, моно не дает таких сроков, а тут ... Теперь понял, в чем подвох )
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Примат
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Додано: Вів 05 бер, 2024 10:23
Примат написав: Amethyst написав:
Яка у вас КІ, рейтинг УБКІ, скільки кредиток зараз юзаєте?
не знаю таких "слов"
Использую всегда моно, а тут решил почему бы не взять карту ПУМБ, где оплата частями до 20 месяцев, я еще тогда подумал, моно не дает таких сроков, а тут ... Теперь понял, в чем подвох )
Кредитчик, который осознанно юзает кредпродукты ну просто обязан знать и пользоваться этим!! Учите матчасть!
А справку о з/п за последний год вы предоставили банку?
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Amethyst
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Додано: Вів 05 бер, 2024 10:32
Amethyst написав: Примат написав: Amethyst написав:
Яка у вас КІ, рейтинг УБКІ, скільки кредиток зараз юзаєте?
не знаю таких "слов"
Использую всегда моно, а тут решил почему бы не взять карту ПУМБ, где оплата частями до 20 месяцев, я еще тогда подумал, моно не дает таких сроков, а тут ... Теперь понял, в чем подвох )
Кредитчик, который осознанно юзает кредпродукты ну просто обязан знать и пользоваться этим!! Учите матчасть!
А справку о з/п за последний год вы предоставили банку?
Нет, такое не требовали, а разве на сайте пенсионного не видно? Да и не важно это, речь о том, что маркетинговыми уловками впаривают людям карты. Я лично считаю, что так делать нельзя, если я пришел в банк, обговорил кредитный лимит, то я должен иметь возможность им тут же воспользоваться, а не светить мне в приложении, что он "типа" есть, но по факту фикция. Зачем мне знать те все слова, что вы писали выше. Банк мог бы озвучить мне сразу, что не обращайте внимание на этот кредитный лимит, он не какого отношения к реальности не имеет. Хотя, возможно, я избалован моно
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Примат
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Додано: Вів 05 бер, 2024 10:48
Примат написав:
а разве на сайте пенсионного не видно
Ну для пенсов ОСОБОЕ отношение, могут вааще не дать лимиту после 65..70 лет
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Amethyst
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