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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 14:27
Amethyst написав: Примат написав:
задал конкретный вопрос, тебе сказали да
Більше того, якщо от ви зараз за недоречної обіди просто закриєте кредитку, то вже більше ніколи... ну от прям зовсім ніколи не отримаєте тута кредліміту.
Та ну ні ). Закривав картку в зв'язку з тим що строк дії закінчувався і хотів на іншу перейти.Поки чекав 45 днів пока стара закриється приходило повідомлення про узгоджений ліміт.Правда на 10 тис менше ніж було на старій.Тобто через пару місяців відкрив нову картку з лімітом.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:42
Amethyst написав:
якщо от ви зараз за недоречної обіди
Для вас это "недоречна" обида?
Вы согласны с тем, что это обман, что таким образом ПУМБ просто выполняет планы по впариванию карточек? И да, мне обидно, что развели как ребенка
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:49
amatorodessa написав:
При реєстрації в додатку ПУМБ онлайн за кордоном не приходить СМС
на номер українського опереатора в роумінгу.
При цьому СМС від інших абонентів приходить.
Це обмеження на стороні банку?
Вітаємо! Аби детальніше розібратися у ситуації, ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:58
Додаток ліг...
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Додано: Вів 05 бер, 2024 17:10
Charter
Вітаємо! На жаль, стався технічний збій у роботі нашого застосунку ПУМБ Online. Наші фахівці уже закінчують відновлювальні роботи і застосунок уже повинен працювати коректно. Перепрошуємо за тимчасові незручності!
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PUMB
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Додано: Вів 05 бер, 2024 23:21
PUMB написав:
На жаль, стався технічний збій у роботі нашого застосунку ПУМБ Onlinе
ваш кабель тоже в Красном море хуситы перебили?...
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flysoulfly
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Додано: Сер 06 бер, 2024 13:46
PUMB
Если до сих пор не работает, то что порекомендуете сделать?
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olexander_schur
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:25
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:27
olexander_schur
Вітаємо! Хочемо розібратись детальніше, тому написали у приватні повідомлення.
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