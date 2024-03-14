Додано: Сер 13 бер, 2024 18:30

Короче, не срослось у меня с ПУМБой. Принес им сегодня документы - выплата купона по ОВГЗ - сумма больше миллиона за последние 5 лет общим итогом. Ответ: нет, нам это не подходит - я не могу вставить их

в анкету и отправить на Киев - нам подходят только документы указанные на сайте - ОК5, ОК7 и тд. Добавил к купонам ещё нотариально заверенный договор о продаже квартиры в Киеве в 13-м году и приложил к нему предварительный договор агенства недвижимости где указано, что сумма продажи составляет эквивалент 105 тыс долларов... - нам это тоже не подходит - мы учитываем только продажу недвижимости за последние 3 года. Занавес...

Короче, решил пока не поздно забрать деньги, благо лежали на карте, и распрощался с прекрасным банком самого законопослушного собственника у которого точно

всё в порядке с законом и налоговой за вычетом небольшого вопросика: насколько законным образом этот самый собственник сконцентрировал у себя в руках

70% украинской энергетики//)))