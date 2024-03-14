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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 бер, 2024 14:18
👉 Обслуговування рахунку – 0 грн;
👉 Поповнення будь-яким чином – без комісії;
👉 Зняття готівки в усіх банкоматах України – без комісії;
👉 Зняття готівки за кордоном - 1,5% від суми зняття + 4 USD екв. (додатково можлива комісія іншого банку ❗️)
👉 Перекази на картки будь-якого банку (за умови переказу у гривні в застосунку ПУМБ Онлайн) – без комісії;
👉 Сплата комунальних платежів у застосунку ПУМБ Онлайн – без комісії;
👉 Можливість обрати вигідний кешбек від банку та партнерів
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Додано: Сер 13 бер, 2024 18:30
Короче, не срослось у меня с ПУМБой. Принес им сегодня документы - выплата купона по ОВГЗ - сумма больше миллиона за последние 5 лет общим итогом. Ответ: нет, нам это не подходит - я не могу вставить их
в анкету и отправить на Киев - нам подходят только документы указанные на сайте - ОК5, ОК7 и тд. Добавил к купонам ещё нотариально заверенный договор о продаже квартиры в Киеве в 13-м году и приложил к нему предварительный договор агенства недвижимости где указано, что сумма продажи составляет эквивалент 105 тыс долларов... - нам это тоже не подходит - мы учитываем только продажу недвижимости за последние 3 года. Занавес...
Короче, решил пока не поздно забрать деньги, благо лежали на карте, и распрощался с прекрасным банком самого законопослушного собственника у которого точно
всё в порядке с законом и налоговой за вычетом небольшого вопросика: насколько законным образом этот самый собственник сконцентрировал у себя в руках
70% украинской энергетики//)))
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asti
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Додано: Сер 13 бер, 2024 19:18
asti
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Це бабки в стьоганих куртках, так прибирають конкурентів
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Zochan
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Додано: Чет 14 бер, 2024 10:41
asti написав:
не срослось у меня с ПУМБой. Принес им сегодня документы - выплата купона по ОВГЗ
- сумма больше миллиона за последние 5 лет общим итогом. Ответ: нет, нам это не подходит - я не могу вставить их
в анкету и отправить на Киев - нам подходят только документы указанные на сайте - ОК5, ОК7 и тд. Добавил к купонам ещё нотариально заверенный договор о продаже квартиры
в Киеве в 13-м году и приложил к нему предварительный договор агенства недвижимости где указано, что сумма продажи составляет эквивалент 105 тыс долларов... - нам это тоже не подходит - мы учитываем только продажу недвижимости за последние 3 года. Занавес...
вообще печаль.
и явно откровенная глупость работников банка, которому клиенты с собственными деньгами не нужны.
Обидно,
интересно было бы узнать, например, как они трактуют тогдашню сумму эквивалента ###тыс долларов по тому курсу 8 - в реалиях курса 37-39
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flysoulfly
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Додано: Чет 14 бер, 2024 12:00
WallNutPen у Вас понад 400 тис грн тут?
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Marica
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Додано: Чет 14 бер, 2024 17:16
Marica написав:WallNutPen
у Вас понад 400 тис грн тут?
Я предпочитаю хранить свои яйца в разных корзинах
- поэтому у меня только в одном банке (который я для себя определил как основной) на сейчас остатки превышают указанную Вами суммы. И то потому что бОльшую сумму вложений там составляют купленные через них ОГВЗ. И этот банк не ПУМБ - поэтому нет - тут у меня сейчас намного меньше чем 400к грн.
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WallNutPen
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1
Додано: Чет 14 бер, 2024 18:54
Ещё к вопросу по недвижке. Был сегодня в Аккорде - сказали, что банки учитывают деньги от продажи недвиги только если расчет был произведен перечислением через банковские счета. Если как обычно налом у нотариуса - незачет!🫡🫡🫡
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asti
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Додано: Чет 14 бер, 2024 20:24
asti написав:
Ещё к вопросу по недвижке. Был сегодня в Аккорде - сказали, что банки учитывают деньги от продажи недвиги только если расчет был произведен перечислением через банковские счета. Если как обычно налом у нотариуса - незачет!🫡🫡🫡
І що, хочуть виписку за рахунком на підтвердження? Навіть БУБМа пише на сайті лише про договір.
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klug
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Додано: Чет 14 бер, 2024 22:00
asti написав:
Ещё к вопросу по недвижке. Был сегодня в Аккорде - сказали, что банки учитывают деньги от продажи недвиги только если расчет был произведен перечислением через банковские счета. Если как обычно налом у нотариуса - незачет!🫡🫡🫡
зашибись
Спасибо за подробности этих кунсткамер
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flysoulfly
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