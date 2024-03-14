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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 507508509510

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 14:18

гривневая виртуалка

👉 Обслуговування рахунку – 0 грн;
👉 Поповнення будь-яким чином – без комісії;
👉 Зняття готівки в усіх банкоматах України – без комісії;
👉 Зняття готівки за кордоном - 1,5% від суми зняття + 4 USD екв. (додатково можлива комісія іншого банку ❗️)
👉 Перекази на картки будь-якого банку (за умови переказу у гривні в застосунку ПУМБ Онлайн) – без комісії;
👉 Сплата комунальних платежів у застосунку ПУМБ Онлайн – без комісії;
👉 Можливість обрати вигідний кешбек від банку та партнерів
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 18:30

Короче, не срослось у меня с ПУМБой. Принес им сегодня документы - выплата купона по ОВГЗ - сумма больше миллиона за последние 5 лет общим итогом. Ответ: нет, нам это не подходит - я не могу вставить их
в анкету и отправить на Киев - нам подходят только документы указанные на сайте - ОК5, ОК7 и тд. Добавил к купонам ещё нотариально заверенный договор о продаже квартиры в Киеве в 13-м году и приложил к нему предварительный договор агенства недвижимости где указано, что сумма продажи составляет эквивалент 105 тыс долларов... - нам это тоже не подходит - мы учитываем только продажу недвижимости за последние 3 года. Занавес...
Короче, решил пока не поздно забрать деньги, благо лежали на карте, и распрощался с прекрасным банком самого законопослушного собственника у которого точно
всё в порядке с законом и налоговой за вычетом небольшого вопросика: насколько законным образом этот самый собственник сконцентрировал у себя в руках
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asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 19:18

Re: ПУМБ

asti,
Це бабки в стьоганих куртках, так прибирають конкурентів :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 19:53

  Zochan написав:asti,
Це бабки в стьоганих куртках, так прибирають конкурентів :)
Схоже на те... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 10:41

  asti написав:не срослось у меня с ПУМБой. Принес им сегодня документы - выплата купона по ОВГЗ - сумма больше миллиона за последние 5 лет общим итогом. Ответ: нет, нам это не подходит - я не могу вставить их
в анкету и отправить на Киев - нам подходят только документы указанные на сайте - ОК5, ОК7 и тд. Добавил к купонам ещё нотариально заверенный договор о продаже квартиры в Киеве в 13-м году и приложил к нему предварительный договор агенства недвижимости где указано, что сумма продажи составляет эквивалент 105 тыс долларов... - нам это тоже не подходит - мы учитываем только продажу недвижимости за последние 3 года. Занавес...
вообще печаль.
и явно откровенная глупость работников банка, которому клиенты с собственными деньгами не нужны.

Обидно,
интересно было бы узнать, например, как они трактуют тогдашню сумму эквивалента ###тыс долларов по тому курсу 8 - в реалиях курса 37-39 :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 12:00

WallNutPen у Вас понад 400 тис грн тут?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 17:16

  Marica написав:WallNutPen у Вас понад 400 тис грн тут?

Я предпочитаю хранить свои яйца в разных корзинах :roll: - поэтому у меня только в одном банке (который я для себя определил как основной) на сейчас остатки превышают указанную Вами суммы. И то потому что бОльшую сумму вложений там составляют купленные через них ОГВЗ. И этот банк не ПУМБ - поэтому нет - тут у меня сейчас намного меньше чем 400к грн.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 18:54

Ещё к вопросу по недвижке. Был сегодня в Аккорде - сказали, что банки учитывают деньги от продажи недвиги только если расчет был произведен перечислением через банковские счета. Если как обычно налом у нотариуса - незачет!🫡🫡🫡
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 20:24

  asti написав:Ещё к вопросу по недвижке. Был сегодня в Аккорде - сказали, что банки учитывают деньги от продажи недвиги только если расчет был произведен перечислением через банковские счета. Если как обычно налом у нотариуса - незачет!🫡🫡🫡

І що, хочуть виписку за рахунком на підтвердження? Навіть БУБМа пише на сайті лише про договір.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 22:00

  asti написав:Ещё к вопросу по недвижке. Был сегодня в Аккорде - сказали, что банки учитывают деньги от продажи недвиги только если расчет был произведен перечислением через банковские счета. Если как обычно налом у нотариуса - незачет!🫡🫡🫡

зашибись :evil:

Спасибо за подробности этих кунсткамер
flysoulfly
 
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