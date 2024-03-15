Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:58
Отримував всекарту платінум, два рази просив працівницю, перший - віддати конверт з картою, "сам розберуся", другий, коли вона таки його розрізала і дістала лист, "дайте листок, я сам", "ні він Вам не треба", вона таки сама відділила карту з мимовільним поглядом на зворотню сторону карти, і віддала мені. Розумію, що це параноя, але ж не можу виключити мізерну ймовірність запам'ятовування CVV. Промовчав, але вже розумію, за такого надлишкового сервісу однією з основних ця карта для мене не стане.