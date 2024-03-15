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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:58

Re: ПУМБ

Отримував всекарту платінум, два рази просив працівницю, перший - віддати конверт з картою, "сам розберуся", другий, коли вона таки його розрізала і дістала лист, "дайте листок, я сам", "ні він Вам не треба", вона таки сама відділила карту з мимовільним поглядом на зворотню сторону карти, і віддала мені. Розумію, що це параноя, але ж не можу виключити мізерну ймовірність запам'ятовування CVV. Промовчав, але вже розумію, за такого надлишкового сервісу однією з основних ця карта для мене не стане.
olmyb
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:05

olmyb в Укргаз не ходіть - там картки і без конверта і без листка.... привозять прямо з фабрики так.
KVV
 
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ПУМБ (5102)
15.03.2024 17:05
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