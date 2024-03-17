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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:58
Re: ПУМБ
Отримував всекарту платінум, два рази просив працівницю, перший - віддати конверт з картою, "сам розберуся", другий, коли вона таки його розрізала і дістала лист, "дайте листок, я сам", "ні він Вам не треба", вона таки сама відділила карту з мимовільним поглядом на зворотню сторону карти, і віддала мені. Розумію, що це параноя, але ж не можу виключити мізерну ймовірність запам'ятовування CVV. Промовчав, але вже розумію, за такого надлишкового сервісу однією з основних ця карта для мене не стане.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:05
olmyb в Укргаз не ходіть - там картки і без конверта і без листка.... привозять прямо з фабрики так.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:20
Дякую за пораду. Ще в 2022 році отримав там картки, можливо й голі, не звернув тоді увагу, не надавав значення, відкривав там свій перший конверт-депо. Я ними більше й не користуюсь. Осінню на цій гілці форуму начитався про закордонні списання коштів з карток ПУМБу, звідси з'явилось і хвилювання.
Додано: П'ят 15 бер, 2024 18:11
Та да, щось вона дивно перестаралася.Конверти зазвичай клієнту віддають і він сам відкриває.Ну якщо просить відкрити тоді так.Чи просто відкривають, але коли клієнт каже що сам розбереться ніколи такого не було щоб відмовляли.
Таке,... може параноя і вона так працює,....а може і ні
Доречі щось пригадується саме у ПУМБи були якісь неодиничні несанкціоновані списання декілька років тому(чи не так давно, не пам'ятаю точно).
Додано: Нед 17 бер, 2024 16:04
Коллеги, а банк включает в льготный период абсолютно все покупки по "Все можу" (без "онлайн")? И т.н. квази-кеш?
На сайте перечня исключений не нахожу, а поддержка в чате пишет, что абсолютно все покупки, независимо от мсс, входят в льготный...
Додано: Нед 17 бер, 2024 16:39
la9
Вітаємо! Операції квазі-кеш прирівнюються до операцій зняття готівки/переказу коштів, тому пільгового періоду по "ВСЕМОЖУ" не буде.
Додано: Нед 17 бер, 2024 16:41
Вітаємо! Ми бажаємо детальніше розібратися у ситуації і написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей щодо Вашого візиту до відділення.
Додано: Нед 17 бер, 2024 16:50
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