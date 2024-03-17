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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 509510511512>

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ПУМБ 3.3 5 64
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
9
2- Погане. Некомпетентне.
14%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 16:58

Re: ПУМБ

Отримував всекарту платінум, два рази просив працівницю, перший - віддати конверт з картою, "сам розберуся", другий, коли вона таки його розрізала і дістала лист, "дайте листок, я сам", "ні він Вам не треба", вона таки сама відділила карту з мимовільним поглядом на зворотню сторону карти, і віддала мені. Розумію, що це параноя, але ж не можу виключити мізерну ймовірність запам'ятовування CVV. Промовчав, але вже розумію, за такого надлишкового сервісу однією з основних ця карта для мене не стане.
olmyb
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:05

olmyb в Укргаз не ходіть - там картки і без конверта і без листка.... привозять прямо з фабрики так.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 17:20

  KVV написав:olmyb в Укргаз не ходіть - там картки і без конверта і без листка.... привозять прямо з фабрики так.

Дякую за пораду. Ще в 2022 році отримав там картки, можливо й голі, не звернув тоді увагу, не надавав значення, відкривав там свій перший конверт-депо. Я ними більше й не користуюсь. Осінню на цій гілці форуму начитався про закордонні списання коштів з карток ПУМБу, звідси з'явилось і хвилювання.
olmyb
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 18:11

  olmyb написав:Отримував всекарту платінум, два рази просив працівницю, перший - віддати конверт з картою, "сам розберуся", другий, коли вона таки його розрізала і дістала лист, "дайте листок, я сам", "ні він Вам не треба", вона таки сама відділила карту з мимовільним поглядом на зворотню сторону карти, і віддала мені. Розумію, що це параноя, але ж не можу виключити мізерну ймовірність запам'ятовування CVV. Промовчав, але вже розумію, за такого надлишкового сервісу однією з основних ця карта для мене не стане.

Та да, щось вона дивно перестаралася.Конверти зазвичай клієнту віддають і він сам відкриває.Ну якщо просить відкрити тоді так.Чи просто відкривають, але коли клієнт каже що сам розбереться ніколи такого не було щоб відмовляли.

Таке,... може параноя і вона так працює,....а може і ні :)

Доречі щось пригадується саме у ПУМБи були якісь неодиничні несанкціоновані списання декілька років тому(чи не так давно, не пам'ятаю точно).
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:04

Коллеги, а банк включает в льготный период абсолютно все покупки по "Все можу" (без "онлайн")? И т.н. квази-кеш?
На сайте перечня исключений не нахожу, а поддержка в чате пишет, что абсолютно все покупки, независимо от мсс, входят в льготный...
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:39

la9
Вітаємо! Операції квазі-кеш прирівнюються до операцій зняття готівки/переказу коштів, тому пільгового періоду по "ВСЕМОЖУ" не буде.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:41

  olmyb написав:Отримував всекарту платінум, два рази просив працівницю, перший - віддати конверт з картою, "сам розберуся", другий, коли вона таки його розрізала і дістала лист, "дайте листок, я сам", "ні він Вам не треба", вона таки сама відділила карту з мимовільним поглядом на зворотню сторону карти, і віддала мені. Розумію, що це параноя, але ж не можу виключити мізерну ймовірність запам'ятовування CVV. Промовчав, але вже розумію, за такого надлишкового сервісу однією з основних ця карта для мене не стане.

Вітаємо! Ми бажаємо детальніше розібратися у ситуації і написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей щодо Вашого візиту до відділення.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 16:50

  PUMB написав:la9
Вітаємо! Операції квазі-кеш прирівнюються до операцій зняття готівки/переказу коштів, тому пільгового періоду по "ВСЕМОЖУ" не буде.

Чи є десь перелік кодів мсс-виключень?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:26

la9 Пільговий період по "ВСЕМОЖУ" діє лише на покупки в магазині, інтернеті та операції в ПУМБ Online (оплата комунальних послуг, поповнення мобільного телефону). Транскордонні операції або квазі-кеш відносяться до переказу коштів.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:41

PUMB Добрий день.1 июля 2023 г.Делала два платежа по домофону.Деньги по какой-то причине не дошли.уже скоро пол года,как постоянно ображаюсь в поддержку.Банк присилает постоянно отписки,что я во всем виновата.Что я отвечаю за все платежі.Я даже звонила в тот банк в которий бил отправлен платеж,но его тоже не нашли.Мне сказали,что я должна обращаться в банк оправитель.Помогите пожалуйста.Ви последняя надежда.Спасибо.
Вадимка
 
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